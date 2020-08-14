亞馬遜8月上旬逾萬場大火　巴西滅火開支按年增8成

亞馬遜經歷了10年來最嚴重的火災季節，在8月首10天已經發生了10,136宗火災，比去年增加了17%。巴西政府在應付滅火的開支較去年同期增81%。這些新數據再次引發起大眾的擔憂，今年的火災情況可能會比去年更糟。

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負責衛星監測的巴西國家太空研究所（INPE）稱，7月的火災比去年增加了28%，從2019年8月到2020年7月，伐林活動則增長了34%。亞馬遜乾旱季節的火災主要由於人們開墾土地，或焚燒樹木和森林所致，這些燒毀了的大部分土地會變成牧場。

環保組織綠色和平分析顯示，在8月遭受火災侵襲的亞馬遜地區中，有一些是很重要的養牛場。巴西最大肉類公司表示，近年來，他們在監控方面取得巨大進展，並正開發新策略以進行改進，阻止非法放牧牛群進入其供應鏈。

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責任編輯：梁翠麗