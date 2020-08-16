【宏智‧藝‧力@iM網欄】提升學習動機　「想練習」還是「要練習」？

筆者作為音樂教育者多年，遇過因不同原因學習敲擊樂的學習敲擊樂的學生（和學生家長）。有一個問題，家長們經過會遇到， 「為何他總是對練習反感？有辦法令他主動練習嗎？」

讀者的子女在面對這個問題嗎？回想筆者小時候對練琴非常抗拒，不知道為何要練習，只知道要練習，因此練習時只有軀殼，沒有靈魂。因為練習不是源於內心是源於責任。要一個人做好一件事，一定要發自內心 ，「想做好一件事」，絕對不是強迫性「要做一件事」。

我「想」考第一，所以願意主動努力溫習，而非我「要」考第一，所以願意。要子女主動練習，必先提升他的學習動機，令他們在學習過程中感到趣味和成就感，多鼓勵繼而提升自信，便是由心而發地主動練習，因為在他的感覺，那已經不是硬性練習， 而是他喜歡的玩樂時間。

家長將子女送到我們學院學習敲擊樂，都會關心他們何時可以考上樂器級別。筆者認同設立目標，是提升學習動機的有效方法，但不適宜過於硬性，強迫性的感覺，自然會有種反抗的感覺。作為家長和老師，和學習實踐目標的過程，須懂得收放自如，在困難中鼓勵他，成功中讚賞他，避免學習在學習過程中被嚇怕。只有他在在自己的表現中，感覺到成就感和被欣賞的感覺，才會發自內心地希望做好一件事。

作者_Eyo Li簡介： 智：心智、智慧；藝：演藝、表演、藝術；力：以上兩個元素構成的力量。 珀珈斯樂團聯合創辦人-美國鼓號聯盟Drumline Battle國際組冠軍、香港敲擊樂學院聯合創辦人。西洋敲擊樂手，醉心步操敲擊樂。同為視覺音樂藝術創作人。

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