【新冠肺炎】中電旗下龍鼓灘發電廠飯堂廚房一名員工確診　同一飯堂員工未受感染

▲ 中電指，一名在龍鼓灘發電廠飯堂廚房工作的承辦商員工，初步確診感染新型冠狀病毒。

中電控股 （00002） 旗下中華電力周二（11日）下午接獲承辦商通知，一名在龍鼓灘發電廠飯堂廚房工作的承辦商員工，初步確診感染新型冠狀病毒，經再測試後到晚上正式確診。中華電力及承辦商公司已立即安排曾與該名承辦商員工一同在飯堂工作的職員接受新型冠狀病毒檢測，包括2名中華電力員工及16名承辦商員工，確認全部檢測結果均為陰性。

有關承辦商員工於8月11日早上仍有上班，進入發電廠前已通過體溫探測，工作期間亦有佩戴外科口罩。他於當天中午接獲檢測結果後，已立即回家，並於當天入院接受治療。

中華電力已為龍鼓灘發電廠飯堂、青山發電廠飯堂以至附近的相關設施，包括洗手間、更衣室及公司巴士等，進行消毒及深層清潔。龍鼓灘發電廠飯堂亦已暫停開放。

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編輯：陳韻妍