【創業兵團】製錶二代創自家品牌　宣揚獅子山精神

▲ 生於鐘錶家庭的黃晉康（Jason）不甘香港傳統製錶手藝被淘汰，畢業後決定創立香港腕錶品牌Burlap Watches。

本港1970年代經濟起飛，向着多元化方向發展，其中以輕工製造業更是發展蓬勃，為香港的經濟發展作出重大貢獻。惟作為當時四大工業之一的鐘錶製造業，近年逐步走向夕陽。生於鐘錶家庭的黃晉康（Jason），不甘香港傳統製錶手藝被淘汰，畢業後決定創立香港腕錶品牌「Burlap Watches」，盼向全世界宣揚香港獨特的手藝以及獅子山精神。

>>>【創業兵團】90後港男研本地小店App 「打卡」儲分換獎賞

>>>【創業兵團】90後售懷舊風生活物品 盼傳承昔日香港文化

Jason解釋，「Burlap」是一種麻質布料的名稱，是由許多幼細絲狀的植物纖維織成，有很多用途，就如港人以往常用的麻包袋。整個品牌概念就是想向全世界訴說，香港人有着如這種布料一樣堅毅不屈的心態，適應力強，能夠製造不同的可能性，宣揚香港人自強不息的獅子山精神。

Jason的父親從事鐘錶業30多年，主要從事ODM（原廠委託設計代工）服務，為一些大品牌製作鐘錶，不過近年不少鐘錶廠北移，Jason憂慮爸爸的手藝將失傳。

讀書時期發現，香港好像沒有甚麼著名的本地手錶品牌。畢業後就在想，雖然社會要進步，若果香港的傳統手藝要被殘酷地淘汰，實在不甘心，決定回港將爸爸的手藝傳承下去。

獅子山精神意謂香港人不屈不撓，而Jason在創立品牌的過程也凸顯出他的獅子山精神。他笑言，2018年首次嘗試進行眾籌，怎料因沒有做好市場調查，沒得到足夠的支持。他從錯誤中學習，不斷做大量的市場調查、詢問前輩意見、以及邀請焦點小組（Focus group）獲取其觀點和評價。其後決定將原本的一切推倒重來，重新設計腕錶及重做市場推廣策略。去年再次進行眾籌，把目標設於8萬港元，最後於30天內籌得逾45萬港元。

設計靈感源自童年 取材啟德機場

Burlap Watches作為香港人製造的腕錶品牌，設計靈感固然來自香港回憶。Jason他自少經常跟着爸爸到土瓜灣探訪祖母，而當時啟德機場仍未拆卸，所以他總喜歡在祖母家附近遊玩，看着飛機飛越土瓜灣上空。Jason表示，「當機場搬到大嶼山後，這些都只能成為回憶。」帶着對啟德機場的不捨，他決定將首款錶款，設定為航空主題。

錶盤的最外圍共有60粒小刻度，並以1至12立體數字釘，中央位置一字排開3個小圈，擺放計時分針秒針，營造出如飛機儀表板一樣的觀感。

▲ 品牌首款錶款設定為航空主題，中央位置排開三個小圈，營造出如飛機儀表板一樣的觀感。（受訪者提供圖片）

除了錶面設計花心思外，在手錶配色上，Jason也特意選取了與香港舊區相似的獨特顏色。他笑言，自己翻查了不少舊相片及文件，發現香港許多舊建築如香港禮賓府、天文台及大館等，都是以米白色設計，所以特意推出一款米白色的航空主題懷舊感手錶，喚起港人回憶。

▲ Jason正計劃推出更多周邊配件，如皮製卡片套，拓展多方面業務。（受訪者提供圖片）

>>>【創業兵團】90後蒐羅各地高質錶 月均營業額逾20萬

記者：曾曉汶