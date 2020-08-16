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【陽光旅途@iM網欄】印度難忘之旅　意外參加印度婚宴

名人薈萃 13:02 2020/08/16

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近年香港人選擇去印度旅行的，好像下降了不少！很多人對印度第一印象就是比較髒亂，治安亦是一般！可能這些原因影響了前往的意欲！但我還是挺喜歡印度的文化色彩及多樣化的旅遊元素！所以我亦去過好幾次印度旅行！

2017年12月，由於工作原因，需要前往德里，還夥同了幾位同事，包括一位專業攝影師 Leo Kwok。從香港機場上機後，還未起飛，已經聞到一種印度的味道！感覺有點不好受。下機後，這種味道越趨強烈。但其實過了兩天之後，我就不再覺得難受了！因為發現自己身上亦散發着這種味道！主要原因和印度人的飲食習慣有關，他們喜歡吃咖喱香料，使身體會有一種體味。我們下飛機後，簡單的吃過晚飯，就回酒店！

晚上大概8時，攝影師Leo和我想到外面走走，散散步，順便拍拍照！我們的酒店位於一個小山丘上，我們順道而行往山下走去，我們被遠處一縷縷的音樂吸引着，目光隨聲音方向看過去，有一個很大的彩色帳篷，透着亮光！本着好奇心就往帳篷走過去！步漸近、聲漸大。走到帳篷外面，從縫隙中看到裏面的人載歌載舞，熱鬧非常！Leo本着攝影師的本能，就跑進去拍照！我就跟隨其後！原來是一個印度婚宴。聽說印度人的婚禮非常隆重，確實不假！一邊擺着自助餐式的食物區，種類繁多！另一邊的座位區，也搭建了不同的裝飾！

印度人真的很喜歡跳舞，除了印度電影中不能缺少的歌舞場面外，婚禮中不管年紀大小，一樣投入，手舞足蹈！非常開心熱鬧！對我們亦相當熱情！不停的拉着我們跳舞及招呼我們食物！終於我們看到接待的前台及新人拍照區！才知道我們是從後門進來的。

大人小孩跳得投入，開心熱鬧。

昂貴的婚禮對印度人而言有著特殊的文化和傳統意義。通常都是由女方承擔所有費用，及要支付昂貴的嫁妝！印度人愛面子，婚禮的豪華程度，是家族經濟能力及社會地位的表現！所以每個新娘子都是戴著滿滿的金器，據說如果嫁妝不足，嚴重的可能會受到夫家的冷待甚或虐待！印度是全球第二大的黃金購買國，每年大約購買900噸的黃金，而其中有 50%到60%是作為婚禮用途。誇張點說，印度的婚禮足以影響全球黃金市場的波動。

我和Leo被邀請和新人合照。

印度教的婚禮可分成三個部分：婚禮前一天的準備、婚禮當日的儀式，以及儀式結束後的歌舞派對。通常，新娘會在婚禮前日做Henna彩繪，在雙手及雙腳畫滿細緻繁複的圖騰。在婚禮當天早下，新人會在雙手和臉上抹一層Haldi薑黃奶，可以去霉運。之後新娘與新郎會一面圍著聖火行七圈，一面念誦印度教的結婚誓言。最後新郎會在新娘的額上以紅色粉末點上象徵已婚的紅印，並為妻子戴上頸鏈！而我們參與的，就是第三部份，婚禮之後的派對！

今次意外地參加了印度人的婚宴，使我深深體會他們的熱情好客！縱史他們不知道我們從哪裏來，還是熱情的款待！去旅遊除了到景點打卡之外，能有機會體驗當地人的生活，更是難得！

和一眾印度美女合照！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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