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【清酒新世界@iM網欄】清酒．五　杜氏栽培米特別純米酒

名人薈萃 08:03 2020/08/15

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杜氏不是道士，江戶時代開始在酒藏出現的階級及職位的稱號，一共主要有四個。不知道大家知不知道有哪四個呢？分別為杜氏、頭、藏人和大師，接著下來我會細說關於這四個的職位分配及其工作範圍。

江戶時代開始，農夫這個職業在社會中得到一定的地位，令不小農民都能夠豐衣足食。由於農民對於米的認識極為熟悉，因此更容易成為釀製清酒的專家，亦都因為這樣產生了杜氏體制。

簡單點來說，杜氏體制就是根據釀製清酒的人的專業來分配不同階級的制度。「杜氏」又稱為Toji，也就是主釀酒者的稱號，而只有酒藏藏主比杜氏高級；排名在杜氏之後的就非「頭」莫屬了，「頭」又稱Kashira，即是杜氏的助手。當然一個酒藏還有其他的職位，包括：負責管理麴室的麴師，又稱大師或Daishi；至於其他的工作人員一般都會被稱為「藏人」。「藏人」包括釀造工作及製造酒母一切事務的「酛屋部門」，準備釀造清酒所需原料的「釜屋部門」，提取酒液的「船頭」，以及酒液過濾工作的「炭屋」等，除此之外管理造酒用具及清洗所有東西的人員都是值得尊敬的！而負責指揮他們的人就是剛剛上文提及的杜氏和頭。

那當然要擴大發展及研究釀造清酒這都不能是一個人的工作，所以現今在日本擁有許多杜氏專職學校，每個縣的學校都會擁有他們獨特的釀造技術，這些學校都是以杜氏相稱，例如岩手縣的南部杜氏，新潟縣的越後杜氏及兵庫縣的丹波杜氏，這三個都是比較出名的，還有被人稱為「四天王」的能登杜氏（石川縣），他們釀出很多好酒及傳授無數個後起杜氏，他們的付出對日本酒影響相當深遠，保留及傳承了對清酒的原有態度及文化。

這次要介紹的是，上文提及到的越後杜氏出產的清酒，平田正行先生是妙高酒造的杜氏，而我介紹的是只有在Sake Moment才能找到的清酒套裝。清酒套裝合共有兩枝酒，分別為妙高山的「特別純米酒」及「杜氏栽培米特別純米酒」。特別純米酒以五百万石國產米釀造，早在2013年獲得全米日本酒鑑評會純米部門的金獎及2016年獲得美國國際清酒評鑑會的金獎！至於杜氏栽培米特別純米酒顧名思義是以杜氏所栽培的米釀造。這套清酒套裝正正有一個對比，看看兩種米釀製出來的特別純米酒有什麼分別了！當然這套裝也十分受歡迎，因為真的是物超所值，所以有興趣的朋友們記住到Sake Moment的Facebook 查詢！

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong

欄名 : 清酒新世界

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