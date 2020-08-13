【美股焦點】蘋果擬於10月推出捆绑訂閱包「Apple One」

▲ 蘋果擬準備將一系列服務的捆綁式訂閱，並稱為「Apple One」。

外電引述消息人士指，蘋果（Apple，美：APPL）正準備推出一系列的捆綁式服務包，並稱為「Apple One」，令客戶可以較低的月費價格訂購蘋果的數碼服務。據悉，蘋果計劃將「Apple One」與10月初發布的iPhone 12系列一起推出。蘋果於美股前漲0.4%，現報454.02美元。

該捆綁式的做法旨在鼓勵客戶訂購更多蘋果服務，這將有助蘋果產生更多的經常性收入。事實上，這並非首次傳出蘋果推出「捆綁包」，去年底有傳蘋果考慮將新聞訂閱服務Apple News +，流媒體視頻服務Apple TV +和音樂服務Apple Music或其他互聯網服務捆綁銷售。

另外，亦有傳聞指，蘋果或計劃將兩大熱賣商品iPhone及AirPods綁在一起出售。

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編輯：袁諾曦