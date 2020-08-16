【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】 在疫情下堅持 每日二十分鐘簡單運動

上星期跟讀者介紹過羽衣甘藍既有營沙津，今星期筆者繼續同大家一齊分享愛生活，今次講下做運動。中醫長輩：「每天不可以不運動，要定時運動，一星期最好有一次的陽光下的運動！」



Flora Rabbit 跟一般都市人一樣，日出而作，日入而息，沒有太多空餘時間做運動！掌控習慣，習慣成自然！每天早上疏洗後、就在家進行大約20分鐘的簡單運動。在疫情期間在每天堅持下，成功減了5公斤，減左大約11磅，還需要繼續堅持落去！



而家介紹幾款省時簡單既運動

1）深蹲

「深蹲」是人與生俱來的自然姿勢，兒童在做蹲下動作時，很自然做出標準動作，但人隨著年紀大，骨頭與關節之間的連動性變差，再加上長時間的不良姿勢導致遺忘了動作。

▲ 「深蹲」是人與生俱來的自然姿勢，每天做3組有助强化下半身和腹部的肌肉。

-抬頭挺胸修腹，雙腳打開與髖關節同寬。

-重心位於腳後，將臀部往後坐。

-深蹲的完成位置大腿平行地面。

-蹲下去時吸氣、站起時吸氣。



一組為10下

每日要最少做3組

每組中間休息時間為30秒



功效：强化下半身和腹部的肌肉



2）瑜伽樹式

▲ 每日3次「瑜伽樹式」有助提升平衡力，拉直身體、預防駝背。

-雙腳踩穩在瑜伽墊上。

-吸氣將左腳抬起，將左腳腳板靠在右腳或左腳大腿內側或是小腿內側，但是注意不能將腳板靠在膝蓋上。

-雙手合放在胸口位置，停留5個呼吸後交換邊。

每天早上做3次，每次1分鐘

功效：提升平衡力，拉直身體、預防駝背



3）每天散步4公里

根據美國哈佛大學，每天散步4公里可以達到減肥的效果。走路是帶氧運動。走路對預防老化，保持身心健康。 走路加快血液循環，同時，可以鍛煉心臟的起搏力度，對於鍛煉心肺功能是非常有益的。



Flora Rabbit 中午lunch 由中環來回到中環天星碼頭已2公里。下班又去到中環天星碼頭乘船回家又2公里，每天爭取散步4公里！



4）一星期一次戶外陽光的運動

（建議疫情後，多做戶外陽光活動）

陽光下跑步、行山、游泳可以吸收維他命D，促進血液循環。中醫認為可以除去體內濕氣、排除毒素、提振精神，免疫力增強。



運動不宜過量，持之以恆更為重要！每天堅持抽少少時間做運動，才身心健康！不久既將來，一定會有成果！作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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