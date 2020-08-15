【胡言食語@iM網欄】時令靚海鮮　金東大蜑家私房菜

中國飲食文化，烹調廚藝之高，菜肴變化之大，聞名中外。相對比日本、法國、意大利 廚藝水準甚高的國家，更勝一籌。其食材的嚴選，精湛的刀工，絕妙的醬汁，配以中國各省市不同的烹調方式，盡顯廚藝的精髓。

有味道濃烈麻辣的川菜，甚受人喜爱的滷水鵝、凍蟹、大眼雞 的潮菜，精美淮揚菜，更以刀工細緻，切出令人驚歎的文思豆腐。上海菜中的大閘蟹、小籠包令人垂涎欲滴。以新鮮肥牛、海鮮變化多端的各類火鍋。

當然更少不了，以蒸、炒、煮、炸， 色香味全的各式精美粵菜。 以傳統粵菜為主的私房菜，甚受食家喜愛。出色的私房菜中，位於筲箕灣的「金東大蜑家私房菜」，享負盛名。



以蜑家的烹煮菜式為主。蜑家是居住在小船的漁民或水上人。靠水食水，蜑家菜故以海鮮為主，以漁獲配上簡單就地的食材，烹調出鮮味蜑家菜式。每天接待的客人，廚師會以當天的時令海鮮作出烹調。

去年秋天，朋友飯局正設於此。私房菜位於「金東大小廚」旁。晚飯當天，一行十二人，沿樓梯登上一樓，樓梯兩旁的玻璃櫃窗，陳列出多種名貴花膠。當進入大廳後，寬大的圓桌旁，一列酒架，放著各地不同款式美酒。

金東大烹調海鮮的方法很多，比傳統的海鮮餐館，如西貢、鯉魚門等不同，招牌菜式有，龍蝦蘿蔔窩、羌蔥鴛鴦蟹炒腸粉 、沙鍋豬潤炒蜆、香煎西洋墨魚餅……

圓桌上早已經放好餐具及今晚的菜單, 除了各款招牌菜式外,手撕雞拼鴨脾、蜜餞金沙骨、蒸野生荷包魚和咸魚肉餅煲仔飯。

先上桌的是手撕雞拼鴨脾，雞肉咸甘味美，兩種不同味道及肉質，口感很好。而鮑魚腐皮卷，蜜餞金沙骨，味道水準甚佳。

主菜的龍蝦蘿蔔窩上桌時，筆者初嚐以白蘿蔔與龍蝦共煮，甘甜的白蘿蔔，將龍蝦肉的鮮味，更能發揮，大廚烹調的火候很好，龍蝦肉質更是鮮嫩爽口。

▲ 龍蝦蘿蔔窩

將新鮮的大蜆，起了肉的游水海斑，連魚頭、魚骨一起共煮，奉上桌時，賣相很好，令人食欲大增。兩種海產共煮的鮮味，混合的味道，鮮味十足。魚肉爽滑，配上大蜆共煮的魚湯，真是絕配。

▲ 蜑家蜆煮海斑

當看著今天的菜單時，寫著「蒸野生荷包魚」，心想什麼是荷包魚，整碟荷包魚放在餐桌時，掩不住驚訝，因為以前從未吃過這種海魚。荷包魚外型好像珊瑚魚，真不知未曾烹調時，是什麼樣子。味道鮮甜，唯肉質略嫌不夠嫩滑。

▲ 蒸野生荷包魚

▲ 蒸野生荷包魚



晚宴時，正值蟹季，惹味的醬汁，配以羌蔥，炒一雌一雄的大肉蟹。蟹肉肉質厚重，醬汁味濃，雌蟹蟹膏甘香，腸粉吸收了蟹肉及濃郁醬汁的鮮味，世間美味。

▲ 羌蔥蟹炒腸粉

生死戀瀨尿蝦 ，是將新鮮瀨尿蝦拆肉後，同蝦乾配料清蒸，瀨尿蝦肉質較軟，雖然不及海蝦的口感，但有其獨有鮮味，蝦乾醬汁的鮮咸，味濃而鮮。

▲ 生死戀瀨尿蝦



「金東大蜑家私房菜」三聖村，鯉魚門海鮮菜館不同是，不設外來海鮮加工。

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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