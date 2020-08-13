【樓市現象】點樣令業主賣平啲? 首置客表誠意帶票洽購君滙港 獲再減80萬

過去兩周二手市場交投暢旺，皆因更多業主願意減價沽貨，吸引買家四出物色單位。不過，市場上的減價盤已買少見少，可以估計到，是放盤業主的減價幅度或可能收窄，準買家如何見招拆招?

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香港置業高級營業董事及高級項目總監馬泰陽表示，該行剛促成一宗奧運站君滙港2房單位買賣成交，業主累減150萬元以約1,000萬元易手，實用呎價約20,747元。

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上述出售單位為君滙港5座高層H室，向東北望開揚市景，2房間隔，實用面積約482平方呎。單位原以1,150萬元放盤，近日業主因應市況主動降價至1,080萬元，外區客隨即把握機會帶票接洽，業主見買家有票在手，入市誠意十足，議價後再減價80萬元，終以約1,000萬元成交，實用呎價約20,747元。

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據了解，買家為首置客，心儀單位位處高層兼價錢合適，單位放盤時仍有租客居住，為免錯失優質單位，在「無睇樓」情況下拍板入市。資料顯示，原業主於2010年1月以約435萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約565萬元，物業升值約130%。

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