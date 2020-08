【A股布局】錢多搵出路　險資動用萬億抽新股

國內放寬保險資金的投資範圍,提高了權益投資的比重。有時候,在市場不確定之下,抽新股是相對容易賺錢的投資,特別在A股市場。

根據WIND數字,今年來險資參與新股首發網下配售動用資金規模超過5萬億元人民幣,單單在近兩個多月,險資參與「打新」的動用資金額已達2.24萬億元人民幣,而去年全年只有1.95萬億元。

川財報告指,下半年恰好科創板和創業板註冊制相繼落地,A股被認為是具有吸引力的權益資產,而險資的運動也把握了股市的結構性機會,加大了權益浮盈實現力度。

的確,下半年A股就有多隻重量級新股登場,例如中芯國際、寒武紀、康華生物等。以康華生物為例,現價較招股價大升近8倍。

