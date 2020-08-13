  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 19:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股布局】錢多搵出路　險資動用萬億抽新股

股樓投資 18:43 2020/08/13

分享：

國內放寬保險資金的投資範圍，提高了權益投資的比重。有時候，在市場不確定之下，抽新股是相對容易賺錢的投資，特別在A股市場。

其他文章：【國泰航空業績】重開轉機有利營運 摩通上調國泰目標價逾3成

根據WIND數字，今年來險資參與新股首發網下配售動用資金規模超過5萬億元人民幣，單單在近兩個多月，險資參與「打新」的動用資金額已達2.24萬億元人民幣，而去年全年只有1.95萬億元。

川財報告指，下半年恰好科創板和創業板註冊制相繼落地，A股被認為是具有吸引力的權益資產，而險資的運動也把握了股市的結構性機會，加大了權益浮盈實現力度。

其他文章：【港股追蹤】久沉板塊反底　聯通成表現最佳藍籌

的確，下半年A股就有多隻重量級新股登場，例如中芯國際、寒武紀、康華生物等。以康華生物為例，現價較招股價大升近8倍。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林衛

人民幣 配售 創業板 A股

上一篇文章

【樓市現象】點樣令業主賣平啲? 首置客表誠意帶票洽購君滙港 獲再減80萬

下一篇文章

剛果採礦營地遭武裝襲擊　一名中國工人被槍殺

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？
小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前