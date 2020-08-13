恒指全日跌13點 騰訊績優仍倒跌2%

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【華晨股價】華晨中國傳陷債務危機 債股暴跌背後發生何事？
港股今日先升後跌，恒生指數收市跌13點，收市報25230點，主板成交1165億元；騰訊（00700）績優，股價高開後倒跌，收市跌2％；滙豐（ 00005）全日跌不足1％。聯通（00762）績後飆近26％，收市報5.74元，成今日升幅最大藍籌。恒指明日將公布季檢結果。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】騰訊績優仍倒跌2% 恒指夜期微彈40點（不斷更新）
【聯通業績】聯通績後飆升25% ARPU重回增長助推升估值、下半年或多建15%的5G基站
【藍籌業績】中移動中期息1.53元周息率5.5厘 今年5G上客目標1億（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光 中資行成買貨主力（第三版）
【中概股】橋水上季大幅增持中概股 阿里巴巴、網易、京東有份 Tesla遭減持（第二版）
【精選投資分析】
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