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恒指全日跌13點 騰訊績優仍倒跌2%

即市財經 18:44 2020/08/13

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財經焦點速覽

港股今日先升後跌，恒生指數收市跌13點，收市報25230點，主板成交1165億元；騰訊（00700）績優，股價高開後倒跌，收市跌2％；滙豐（ 00005）全日跌不足1％。聯通（00762）績後飆近26％，收市報5.74元，成今日升幅最大藍籌。恒指明日將公布季檢結果。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】騰訊績優仍倒跌2%　恒指夜期微彈40點（不斷更新）

【聯通業績】聯通績後飆升25% ARPU重回增長助推升估值、下半年或多建15%的5G基站

【藍籌業績】中移動中期息1.53元周息率5.5厘 今年5G上客目標1億（第二版）

【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）

【騰訊股價】恒指季檢明公布 騰訊又添沽壓?

【中概股】橋水上季大幅增持中概股　阿里巴巴、網易、京東有份　Tesla遭減持（第二版）

【精選投資分析】

港股破軌牛熊之爭 A股上落或試50綫（第六版）

【最強藍籌】聯通急升2成！ 抖完再上未升夠

【染藍倒數】明公布恒指季檢結果 小米值得入手嗎？

【冧市警告】股市泡沫快爆 索羅斯不玩了？（第二版）

【疫情回落】博反彈之選　港鐵至少值43元

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欄名 : 財經焦點速覽

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