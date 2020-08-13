【業績】惠理半年純利減半至1.25億元　資產淨贖回169億元

▲ 惠理計劃年底前推出更多不同策略的基金。

惠理集團 （00806） 上半年純利按年減少50%至1.25億元，維持不派中期息。惠理指，從基金分銷夥伴了解到，上半年投資者在資產分配的部署均非常謹慎，亦有部份客戶選擇在近期手持現金。

截至6月底，惠理的資產管理規模為118.44億美元，較去年底的150億美元下2跌21%，規模縮減主要由於集團錄得贖回淨額21.67億美元（約169億元）及基金錄得負回報。由於資產管理規模下跌，經營利潤因此下調至1.147億元。

基金平均回報率於期內下滑4.3%

惠理上半年收益減少28.9%至5.8億元，當中管理費減23.5%至5.2億元，表現費則增加3.6倍至1560萬元。

就基金的整體表現而言，惠理管理基金的資產加權平均回報率於期內下滑4.3%。其中，惠理大中華高收益債券基金跌6.8%，旗艦惠理價值基金則升0.2%，而惠理高息股票基金則跌11.9%。不過，醫療基金和中國大陸焦點基金表現理想，回報分別為20.2%和19.1%。惠理計劃年底前推出更多不同策略的基金。

另類投資產品方面，集團旗下的馬來西亞伊斯蘭教法房地產基金的第一期資金募集將於第三季完成，並將開始投資在馬來西亞的工人宿舍，料該基金的最終資金募集計劃將於明年7月結束。

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編輯：陳韻妍