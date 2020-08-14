  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 13:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

北亞股票疫後表現穩健

即市財經 12:30 2020/08/14

分享：

疫情憂慮引發環球股市在今年3月跌至近年低位後，隨著不少地區在控制疫情取得不同程度的成效，經濟展現初步回穩跡象，令市場漸露起色。我們認為，近期升市導致股票估值趨升，令嚴謹挑選的投資策略顯得更加重要。我們認為，北亞個別新興市場在當前危機期間表現強韌，而且具有資本成本優勢，實力相對穩健。

新興市場復甦步代不一，令表現各有差異。投資新興市場時，特別在目前市場環境下，我們着重新興市場在結構增長、流動性和貨幣貶值風險三方面因素的前景；至於在企業層面上，我們重視公司收益趨勢、自由現金流和投資回報率。

從國家層面來看，我們看好中國的獨特優勢。中國以至其他北亞市場首先爆發疫情，並採取嚴厲的防疫封鎖措施，率先在遏止疫情方面取得進展，因此較能從中受惠。此外，相對於其他新興市場，北亞市場的央行和政府採取有力和可持續的對策，進一步利好當地市場。

此外，中國的潛在經濟實力不單是政府有效緊控經濟，亦受益於龐大而且技術熟練的勞動力、高儲蓄率，從而推動當地投資。這些優勢使中國在面對如目前疫情的危機下，有能力推出刺激經濟措施，並採取必要的貨幣和財政措施，以支持經濟持續復甦。

我們認為，雖然新興市場普遍致力維持寬鬆立場，不少其他新興市場仍面對財政拮据及公共衛生資源不足等問題，尤其是拉丁美洲，因此該地區比大部份亞洲國家較遲實施關閉邊境和封鎖措施。

我們預料，新興市場股市在今年餘下時間將會出現不同程度的升跌，而且可能會相當波動。我們審慎注視事態發展，致力作出相應對策，以克服經濟衝擊難免造成的市場波動，同時投資於提供穩健增長機遇的企業。我們發現，目前處於結構增長趨勢前沿的行業，以及集中於北亞實力較雄厚的新興市場存在不少投資機遇。

撰文 : 宏利投資管理新興市場股票團隊

欄名 : 基金卓見

最新專欄文章 更多

亞洲債券市場續受環球資金青睞
2020/07/31
亞洲債券市場續受環球資金青睞
亞洲債市憑藉三大趨勢可望向好
2020/07/17
亞洲債市憑藉三大趨勢可望向好
剖析聯儲局壓力測試對美國銀行業的影響
2020/07/03
剖析聯儲局壓力測試對美國銀行業的影響
疫情趨緩過後三大投資趨勢
2020/06/19
疫情趨緩過後三大投資趨勢
宏觀經濟風險增加 留意第二波疫情發展
2020/06/05
宏觀經濟風險增加 留意第二波疫情發展
拉丁美洲 亞洲 中國 疫情 新興市場 經濟 股票

上一篇文章

【中國製造】港產標記變國產 惟稅務準則不變

下一篇文章

【航空告急】國泰7月日均載客1356人 8月營運8%客運航班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）