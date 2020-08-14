北亞股票疫後表現穩健

疫情憂慮引發環球股市在今年3月跌至近年低位後，隨著不少地區在控制疫情取得不同程度的成效，經濟展現初步回穩跡象，令市場漸露起色。我們認為，近期升市導致股票估值趨升，令嚴謹挑選的投資策略顯得更加重要。我們認為，北亞個別新興市場在當前危機期間表現強韌，而且具有資本成本優勢，實力相對穩健。

新興市場復甦步代不一，令表現各有差異。投資新興市場時，特別在目前市場環境下，我們着重新興市場在結構增長、流動性和貨幣貶值風險三方面因素的前景；至於在企業層面上，我們重視公司收益趨勢、自由現金流和投資回報率。

從國家層面來看，我們看好中國的獨特優勢。中國以至其他北亞市場首先爆發疫情，並採取嚴厲的防疫封鎖措施，率先在遏止疫情方面取得進展，因此較能從中受惠。此外，相對於其他新興市場，北亞市場的央行和政府採取有力和可持續的對策，進一步利好當地市場。

此外，中國的潛在經濟實力不單是政府有效緊控經濟，亦受益於龐大而且技術熟練的勞動力、高儲蓄率，從而推動當地投資。這些優勢使中國在面對如目前疫情的危機下，有能力推出刺激經濟措施，並採取必要的貨幣和財政措施，以支持經濟持續復甦。

我們認為，雖然新興市場普遍致力維持寬鬆立場，不少其他新興市場仍面對財政拮据及公共衛生資源不足等問題，尤其是拉丁美洲，因此該地區比大部份亞洲國家較遲實施關閉邊境和封鎖措施。

我們預料，新興市場股市在今年餘下時間將會出現不同程度的升跌，而且可能會相當波動。我們審慎注視事態發展，致力作出相應對策，以克服經濟衝擊難免造成的市場波動，同時投資於提供穩健增長機遇的企業。我們發現，目前處於結構增長趨勢前沿的行業，以及集中於北亞實力較雄厚的新興市場存在不少投資機遇。