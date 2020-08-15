【餓「新」嘗啖＠iM網】瘟疫無情，人間有「愛心湯包」

這段漫長的抗疫日子，很是抑悶，不想到處跑增高感染風險，只好乖乖賦閒在家，煲劇睇書玩動森做瑜伽，朋友確是少見了，可幸友情沒有因而減少。瘟疫無情，人間有愛。在一罩難求的疫情初期，收到令人眼為之發光的日本立體口罩一大盒；然後陸陸續續收到是消毒液、洗手液、防疫掛包、防疫茶、以至用來看門口的抗疫藥品、精美口罩套等等……當大家互相分享時，會突然發現那物質的比它原來的功能更可貴，因為其中多了無價的關心和祝福。你安然，我無恙，成了最動聽的語言。

前幾天，門鈴響，有快遞到，是友人送來富德盛養顔鰵魚膠湯包，一盒六包，包包不同，有松茸元貝鰵魚膠湯、響螺蟲草花鰵魚膠湯、百合蓮子枸杞紅棗鰵魚膠湯、北芪姬松茸鰵魚膠湯、猴头菇鮑魚鰵魚膠湯和芡實淮山蓮子鰵魚膠湯，可惜不是燙熱就飲得的那種，要自己動手燉。雖然得花些工夫，反正得閒就挑個心情好的日子燉包試試，味道不錯，清甜得來沒有魚腥味，粘口感卻十足。效果？那可能要飲多幾次才知答案，不過心理上有得到滿足和希望。

▲ 一盒6包疫情價288元，款款不同，花膠另裝，看得到的真誠。

講起花膠，大家都知道是魚肚，從魚腹中取出魚鰾，切開曬乾後而成，據說一條數斤重的魚，它的魚膠只有一兩重，足證珍貴。目前市面的五大頂級花膠依次是金錢鰵魚膠（黃唇魚）、白花膠（大白花魚）、黃花膠（大黃花魚）、鰵魚膠（大鰵魚）和門鱔膠（大門鱔）。

▲ 湯料配套充足，燉起來清甜美味，初手都可以燉出靚湯。

一般來說花膠都泡浸需時，幸好這湯包已事先鋸成小塊，不用泡浸，只需和材料沖洗乾淨，加塊瘦肉或雞，或隨自己喜好再加鮑魚、雞腳、瑤柱之類，燉3小時即大功告成，操作方便，適合懶人如我。

食花膠養顏，大家都這樣相信，其實道理何來？原來魚膠內含有高級膠原蛋白達84.2%，還有多種維生素及鈣、鐵、鋅、硒、磷等微元素。而人體皮膚中的蛋白質有70%是膠原蛋白組成，所以隨著歲月流失，會發現皮膚失去彈性，變薄老化。科學家認為，從25歲開始，女人的體內的膠原蛋白，被紫外線、自由基和女人躲不了的月經、生育等一點點擠走，一般到40歲左右，皮膚內的膠原蛋白只餘20%，故需要不斷補充才能促進膠原蛋白的合成和再生，保持皮膚的豐盈飽滿及彈性，這就是女人護膚的秘密。 此外，花膠可提高免疫力，潤肺補賢，非常時期飲多些，多少有預防功效。

▲ 第一口鰵魚膠，食落念滑又爽口。

作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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