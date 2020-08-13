【700騰訊業績】大行近乎一致續看好騰訊　滙豐最牛目標價高達...

騰訊（00700）昨日公布中期業績，雖然今日該股回調2%，然而大行俱認為騰訊最新成績對辧。當中手遊收入取得62%按年增長,普遍高於市場預期。接近20間追蹤騰訊的大行，除了瑞穗維持中性評級，其他大行都維持該股買入、增持或跑贏大市的評級，平均目標價為607元，較現價510元的潛在升幅近兩成。

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一眾大行中，以滙豐及野村給予騰訊目標價最進取，俱達655元。滙豐預期，下半年騰訊可延續強勁增長勢頭，包括來自海外遊戲的增長。遞延收入增長加快將可抵銷疫情的影響。而其他17個可貨幣化的遊戲亦可抵銷《地下城與勇士》手遊的延遲的影響。部份遊戲在技術改善及疫情後將可取得更多用戶，高質量的遊戲將可獲取更高價格。

大摩則指，在手機遊戲推動下，騰訊今年第二季收入及非國際財務報告準則的稅後純利勝市場預期2％至3％。隨著疫情對集團業務的利好及不利因素逐漸消退，預期下半年增長將會正常化。大摩預料第三季遊戲總收入將按年增長26%，其中手遊業務按年增長4成。但由於公司將於8月下旬起發布新遊戲，故料第三度銷售及推廣開支佔比將上升的到6.5%。大摩又預測，騰訊第三季廣告收入及金融科技收入，將分別按年增長17%及30%。

另一大行花旗的報告則指，騰訊改進廣告技術及服務方向愈發清晰，預料騰訊手遊收入將按年增長逾5成，但預期2021及2022年每股盈利將會分別按年下跌1.7%及0.3%。花旗維持騰訊目標價649元，評級為「買入」，並重申集團為該行首選。

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各大行對騰訊最新目標價及評級一覽

大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動

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高盛 ５５６.００ →６０１﹒００ 維持買入

瑞信 維持６４１﹒００ 維持跑贏大市

伯恩斯坦 維持６５０﹒００ 維持跑贏大市

麥格理 維持６２６﹒００ 維持跑贏大市

中銀國際 ５４９﹒００→５８１﹒００ 維持買入

野村 維持６５５﹒００ 維持買入

大華繼顯 ５１５﹒００→６０６﹒００ 維持買入

招銀國際 ５００﹒００→６２４﹒００ 維持買入

華泰證券 維持５０６﹒００ 維持買入

交銀國際 ６０４﹒００→６２７﹒００ 維持買入

大摩 ５００﹒００→５７０﹒００ 維持增持

天達 維持５６０﹒００ 維持持有

摩通 ６００﹒００→６２０﹒００ 維持增持

富瑞 維持６５１﹒００ 維持買入

匯豐 ６３５﹒００→６５５﹒００ 維持買入

瑞穗證券 ５２０﹒００→５５０﹒００ 維持中性

大和證券 ６１０﹒００→６２０﹒００ 維持買入

法巴 ５５０﹒００→６００﹒００ 維持跑贏大市

建銀國際 ５８５﹒００→５９０﹒００ 維持跑贏大市

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平均目標價：６０７﹒００

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註：綜合騰訊業績後大行及證券商報告