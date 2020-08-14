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【華晨股價】華晨汽車傳陷債務危機 「剛性兌付資金已到位」　（第三版）

即市財經 19:25 2020/08/14

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華晨傳陷入債務危機，債價、股價暴跌。

寶馬（BMW）在中國的合作夥伴華晨中國 （01114） 傳陷入債務危機。《彭博》早前引述消息指，光大銀行牽頭成立了華晨中國母公司華晨汽車的債權人委員會，試圖向後者追債。值得注意的是，華晨公司債券此前在二級市場遭拋售，債價單日大跌20%。

華晨中國昨急跌8.8%後，今日反彈1.6%，收報7.7元，成交4.13億元。

華晨汽車債券融資負責人最新接受內地傳媒訪問稱，至少到今年年底前，債委會銀行保證不會斷貸華晨，剛性兌付方面，目前通過轉讓華晨中國的股權、清欠盤活、銷售回款和應收賬款等幾種方式，從現在到2023年3月前的所有剛性兌付資金實際上已全部到位，因此在2021年3月前的剛性兌付是沒有任何問題。

另外華晨汽車集團副總裁齊凱表示，至2025年公司年產量將達到140萬輛乘用車和55萬輛商用車。華晨與寶馬的合資企業到2025年產量將達到100萬輛汽車，合資企業正擴建第三家工廠，目標是今年底產量達55萬輛，明年達到80萬輛。

華晨汽車曾密密減持華晨中國

就在股債暴跌前，大和證券分析師仍發表報告，看好華晨私有化潛力，目標價10元，當日潛在升幅17.8%，距今日收市價相距更達3成。

根據聯交所披露資料，辦事處在遼寧省瀋陽市大東區東望街39號的控股股東華晨汽車集團，及其他大型股東，於5月開始正密密減持。據資料，華晨汽車集團於5月22日申報減持2億股，6月19日再減持2億股，7月9日再減持4億股，減持共佔發行股數50.45億股的15.9%。

華晨於7月14日發布通告，指7月9日已訂立戰略協議，原來4億股是出售予遼寧交通投資，華晨汽車集團出售相關股份後，持股由19.35億股減至15.35億股，即38.35%減至30.43%。

遼寧交通投資則已於7月9日披露，於場外以現金持有4億股，持股增至6億股或11.89%。

7月29日再公布董事變更，錢祖明辭任執董，孫寶偉及馬妮娜則入局。孫寶偉具遼寧國有資產背景，馬妮娜曾擔任瀋陽高新技術產業開發區金融工作辦公室主任。

市場隨即估計，華晨控股權會轉手，甚至私有化。

華晨債暴跌 急叫停競價交易

不過，華晨債日前突然急挫。華晨一隻2023年到期、票面息5.4厘的債券「18華汽01」於周三（13日）暴跌，收市跌20%至55.8元人民幣，債息直奔29.3厘，反映華晨債債權投資者正於二級市場拋售其債券。

華晨中國母公司隨即於周四早發公告稱，包括「18華汽01」在內多隻公司債券從即日起暫停競價系統交易，僅採取報價、詢價和協議交易的方式進行交易，意味着其債權基本上已陷入「半除牌」狀態。

股票亦遭拋售 沽空股數急升

繼債價暴跌後，周四華晨中國的股票亦遭拋，盤中跌幅曾達14%。數據顯示，其沽空股數於周四達647.2萬股，較前一日高10倍。然而，其沽空比例未見特別高，僅8.58%，原因是其整體成交大幅上升。

華晨究竟發生何事？

據目前所得消息，光大銀行牽頭成立了華晨汽車的債權人委員會。一般而言，債權人委員會的成立，意味着企業／個人面臨債務違約風險。債權人透過委員會的方式聯合，向借款人談判，商討可行的償付方案，以減少因債務違約而導致的損失。

然而，華晨相關負責人表示，目前存在部分債券持有者跟風現象，影響公司的債券價格。

據內地媒體消息，華晨汽車債權銀行已組成債委會，目前還處於債權行上報債權階段。而成立債委會的主要目的，便是協調相關債權方不要抽貸、壓貸、斷貸，繼續給予公司金融財務上面的支持，並非企業自身進行破產重整。

此前亦有市場消息指，8月份起，除中層及以上領導之外，華晨集團旗下的華晨中華的其餘員工即將「放長假」，「輪流上班」的狀態或將持續到年底。

而其旗下除了華晨寶馬賺錢之外，此前兩大主力——金杯和中華，銷量情況並不理想。華晨雷諾在上半年找來了前雷諾集團亞太區、雷諾集團中國區市場銷售副總裁Guillaume Sicard擔任華晨雷諾的CEO，以及前上汽大通市場和銷售總監楊洪海出任副總裁，全面負責華晨雷諾金杯市場營銷工作。

大公資信6月底予AAA評級 

值得注意的是，內地評級機構大公資信於6月底報告中，重檢了對華晨的信貸評級，維持「AAA」評級。僅距1個半月，華晨便面臨債務困局。另外，大和在周二（11日）的報告中，仍維持對華晨的「買入」評級，意味着亦便是大型金融機構，也未能就華晨近日困境事先「收風」。

不過，大公資信上月亦曾發公告指，注意到在7月23日，華晨旗下子公司沈陽市汽車工業資產經營公司持有的金杯汽車（滬︰600609）1.42億股份遭凍結，佔金杯整體股權10.83%，稱因與天風證券發生糾紛。惟當時大公資信認為事件未有對華晨信貸評級造成太大影響。

相關文章︰【業績】華晨中國去年多賺16%　華晨寶馬銷售重回「門庭若市」

華晨寶馬全年銷量有望增15%

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