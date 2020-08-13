【定期存款】中資行廿萬人民幣定存 半年輕鬆賺息2500元

▲ 港銀近期猛減港元及美元定存息，唯獨逆市鬥加人民幣存息；令兩厘以上的特惠息頻現。

再有外資行上調人民幣的年底目標價，ING銀行剛把人民幣在岸價兌美元的今年底預測，由原本的7.05，新近上調至6.97。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈解釋，上調人民幣目標價主因是美元轉弱。與此同時，相對於港元定期存款息率，人民幣定期存款的息率普遍較高，有中資行的半年期人民幣定存息便達2.5厘，以廿萬元（人民幣，下同）入場費計，期內便可賺息2,500元，再計及年底人民幣的升值預期，開立人民幣定存的滙息總回報將較可觀。

綜觀多位專家，現時對年尾人民幣在岸價的預估，最牛是東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥、以及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，不約而同齊料人民幣在岸價年底有望衝上6.9高位，大前提是只要中美爭拗不再惡化，美國大選又明朗化，以及全球疫情潮受控。

如以在岸價今天（8月13日）在亞洲收盤報6.9445，假如年底最樂觀達到東亞及星展料見6.9，即約有0.6%的潛在升幅。再以3個月人民幣定存息最高有2.5厘，「高息王」是招商永隆於本周二（8月11日）新推的優惠，按理追息族的滙息總回報有望超逾3厘。

最近人民幣定存息爆搶客戰，逾兩厘的高息頻現，比併市面逾廿間銀行，目前冠絕全城是富邦7天短存享8.8厘；3個月、半年及一年則以招商永隆的2.5厘居首（見表）。

如以半年期來看，招商永隆的入場費為廿萬元，避險族當6個月後定存到期，輕鬆賺息2,500元。

至於一年定存息，上述中資行的門檻更低，10萬元也享2.5厘，由此推斷，佛系投資族無驚無險，一年後亦穩袋2,500元利息。

那邊廂，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，在岸價今年底料見6.92。

彭藹嬈又說，下半年至年底，預期在岸價的高低位介乎6.8到七算大關；而美滙指數暫約在93水平上落，主要備受美國總統大選，以及疫情等消息左右。

相關文章：【人民幣】人行央票中標息率2.7厘 票息創今年新高

【定期存款】人民幣定存爆搶客戰 中資行推一年期最高息2.5厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱：https：//bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪