【騰訊股價】恒指季檢明公布 騰訊又添沽壓?

騰訊 （00700） 旗下國際版即時通訊平台WeChat，上周遭美國總統特朗普簽署行政命令，45天後禁止美國人與其進行交易，股價自此反覆回落，即使季績勝預期亦未能扭轉弱勢。

恒指明天公布季檢結果，新貴股入圍的數目及市值比重懸而未決。唯一可以肯定的是，騰訊佔恒指及國指重比繼續「瘦身」，短綫再為股價加添沽壓。

恒指及國指均設單一股份10%比重上限，騰訊股價過去1年持續跑贏大市，幾乎每次檢季均因比重超出上限而減磅，令比重返回10%上限水平。

騰訊季檢瘦身 被動沽盤逾26億

以今日收市價計，騰訊同為恒指及國指第一重磅股，比重分別達11.3%及11.5%。恒指公司資料顯示，截至7月底， 追蹤恒指及國指的全球上市ETF資產規模分別達197億美元（約1,527億港元）及54億美元（419億港元）。以此計算，ETF將於季檢生效日前，將約有20億元及6.3億元被動資金減持騰訊。騰訊過去20日的日均成交約124億元計，ETF沽盤約為五分一個交易日成交。

阿里美團篤定染藍 小米入圍呼聲高

當然，今次檢季的市場焦點並非騰訊瘦身，而在於恒指公司決定同股不同權及第二上市中概股合資格染藍後，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 是否同步強勢晉身藍籌。

其中阿里巴巴總市值逾5.3萬億元，只計本港註冊股份市值亦近1.2萬億元，而美團市值則逾1.2萬億元，幾可肯定兩大科網強股均會順利染藍，並觸及初期5%上限比重；小米市值亦近3,700億元，且成交活躍，染藍呼聲亦高。

另有分析員預期，市值同逾2,000億元的安踏 （02020） 、阿里健康 （00241） 及藥明生物 （02269） ，亦為有機染藍的黑馬份子。

撰文：劉德斌

相關文章：【WVR染藍】中金：阿里巴巴、美團及安踏最大機會「染藍」 納入料獲157億元被動資金追入

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情