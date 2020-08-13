  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網上學習】愉景新城設網店賣兒童讀本　滿100元即享免運費

商業 18:45 2020/08/13

分享：

D‧PARK愉景新城特意開設「親子共學教室」網上商店，凡於網上商店購物滿100元，即可享全單免運費。(愉景新城提供圖片)

疫情下不少家長及小朋友，均渴望足不出戶亦能買到書本學習。因此，D‧PARK愉景新城特意開設「親子共學教室」網上商店，為各位搜羅多款玩具及兒童讀本，包括「兒童繪本」、「規則性玩具」、「假想性玩具」、及「精細玩具」四大分類的精選商品。現凡於網上商店購物滿100元，即可享全單免運費。

【疫境見真情】信和夥基金推⼀⼈⼀電腦　支援基層學童網上學習

此外，D‧PARK愉景新城推全新網上特備節目「親子共學教室」，將由8月15日至10月4日為期7星期，於D‧PARK愉景新城 Facebook專頁上，推出一系列以親子互動教學及故事分享為主題的視像直播。

【香港疫情】網上展覽增商機　24小時開放吸客

【暑期活動】昂坪360推出網上STEAM學堂　直擊纜車車庫、昂坪市集

不少學童因年紀太輕而無法自行電子學習，因此在這禁止回校上課的階段中，家長所扮演的角色尤其重要。有見及此，D‧PARK愉景新城邀請了專業言語治療師梁家菁及音樂治療師Miss Daisy，在直播中傳授親子互動學習秘技，從繪本共讀、親子互動遊戲技巧、親子音樂互動及親子動動小手肌四大主題，教導如何在家提升學習效率的方法，訓練家長如何成為子女專屬的家庭教師，一同互相學習。

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫境見真情】信和夥基金推⼀⼈⼀電腦　支援基層學童網上學習
2020/08/12
【疫境見真情】信和夥基金推⼀⼈⼀電腦　支援基層學童網上學習
疫情下無展覽　漢科即日至8月25日辦網上電腦節
2020/08/10
疫情下無展覽　漢科即日至8月25日辦網上電腦節
【香港疫情】網上展覽增商機　24小時開放吸客
2020/08/11
【香港疫情】網上展覽增商機　24小時開放吸客
紐約漫畫展取消實體展　轉YouTube綫上舉行
2020/08/12
紐約漫畫展取消實體展　轉YouTube綫上舉行
疫情 玩具 愉景新城 Discovery Park 網上學習 愉景新城

下一篇文章

【打機賺錢】任天堂聘請2D遊戲「關卡設計師」　年薪高達59萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？