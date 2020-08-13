【網上學習】愉景新城設網店賣兒童讀本　滿100元即享免運費

▲ D‧PARK愉景新城特意開設「親子共學教室」網上商店，凡於網上商店購物滿100元，即可享全單免運費。(愉景新城提供圖片)

疫情下不少家長及小朋友，均渴望足不出戶亦能買到書本學習。因此，D‧PARK愉景新城特意開設「親子共學教室」網上商店，為各位搜羅多款玩具及兒童讀本，包括「兒童繪本」、「規則性玩具」、「假想性玩具」、及「精細玩具」四大分類的精選商品。現凡於網上商店購物滿100元，即可享全單免運費。

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此外，D‧PARK愉景新城推全新網上特備節目「親子共學教室」，將由8月15日至10月4日為期7星期，於D‧PARK愉景新城 Facebook專頁上，推出一系列以親子互動教學及故事分享為主題的視像直播。

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不少學童因年紀太輕而無法自行電子學習，因此在這禁止回校上課的階段中，家長所扮演的角色尤其重要。有見及此，D‧PARK愉景新城邀請了專業言語治療師梁家菁及音樂治療師Miss Daisy，在直播中傳授親子互動學習秘技，從繪本共讀、親子互動遊戲技巧、親子音樂互動及親子動動小手肌四大主題，教導如何在家提升學習效率的方法，訓練家長如何成為子女專屬的家庭教師，一同互相學習。

責任編輯：朱悅瀅