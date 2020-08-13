【每日焦點】微軟雙屏幕手機Surface Duo開放預購　華為摺疊機Mate X2曝光

▲ 摺疊手機市場逐漸成熟，競爭愈趨白熱化。

摺疊手機市場逐漸成熟，競爭愈趨白熱化。微軟（Microsoft）首款雙屏幕手機Surface Duo終於有新消息，官方正式宣布於今（13）日起開放預購，並於9月10日美國地區率先推出。Surface Duo售價為 1,399 美元（約10,843港元）。

Surface Duo由兩塊屏幕及鉸鏈接合，屏幕展開後是8.1吋，可360度翻轉。微軟指，Surface Duo為整合Android及Microsoft 365體驗的手機，是以生產力為導向的產品。同時有針對Microsoft Office、Outlook、Teams、OneNote、OneDrive等自家開發的應用程式進行了雙屏幕優化。

【挑戰摺機】微軟雙屏幕手機Surface Duo 9月美國上市

另外，華為繼推出Mate X/Xs摺疊手機後，第二代摺疊新機Mate X2或即將面世。有指Mate X2將配備前置雙攝、後置四攝，還會提供手寫筆。

顯示器供應鏈顧問（DSCC）首席執行官Ross Young爆料，華為Mate X2將與Mate X和Xs相同，具有8吋可摺疊屏幕，不會採用UTG超薄屏下玻璃覆蓋，仍舊用上塑料質地，但屏幕將改以內摺設計。

【摺疊手機】華為Mate X2專利曝光 向內摺疊＋配備手寫筆

責任編輯：姚慧儀