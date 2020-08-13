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【搶攻市場】串流影音服務Peacock　如何成功吸引過千萬用戶註冊？

科技 18:20 2020/08/13

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美國有線電視集團Comcast旗下 NBC 環球（NBCUniversal）的串流影音服務「Peacock」於 7 月中正式推出至今，已在全美吸引超過 1,000 萬用戶註冊，背後有何成功方案？

串流影音服務選擇愈見愈多，繼華納媒體（WarnerMedia）HBO Max 今年 5 月推出HBO Max 後，日前再有由美國有線電視集團Comcast旗下 NBC 環球（NBCUniversal），以新串流影音服務「Peacock」搶攻市場。Peacock於 7 月中正式推出至今，已在全美吸引超過 1,000 萬用戶註冊，背後有何成功方案？

目前主流的影音服務平台Netflix、Amazon Prime Video、Hulu等都普遍採用付費訂閱制，而 Peacock 則推出三種方案：免費包含廣告的「Peacock Free」、付費無廣告的「Peacock Premium Plus」，以及費用略低但包含廣告的「 Peacock Premium」。

在免費試用期方面，大多影音服務平台都會提供7日或一個月免費試看，但是 Peacock就有免費方案，讓用戶可以輕鬆「轉會」，亦成為該平台的一大特色。

在面對其他市場競爭者已經擁有不同的吸睛、特色影音內容，定位各有不同之際，Peacock亦提供了2萬小時的電影、劇集、新聞、體育賽事、清談節目、實境綜藝節目及兒童節目等內容，同時以獨特定價策略搶攻市場。

而值得一提的是，Peacock 早在上月中正式推出的前3個月，開放母集團Comcast旗下服務訂戶註冊，並以不用額外付費的宣傳優惠吸引其使用 Peacock Premium服務。結果在截至 7 月底，註冊人數已突破 1,000 萬大關。

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雖然Peacock在推出短時間的註冊數量就教破千萬，據NBC 環球預估，Peacock 2024 年可望成長達 3,000 萬至 3,500 萬活躍用戶。不過據台灣媒體《科技新報》分析指，免費方案或許是Peacock的一大優勢，也是可能有隱憂，在未來能否延續成長力道，以及提高免費到付費訂閱的轉換率上，仍有待觀察。

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責任編輯：張寶燕

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