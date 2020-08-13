【DONKI擴充】驚安之殿堂疫市擴充有秘訣　經營模式全球通用

▲ 面對零售寒冬，DON DON DONKI似乎不受影響。（DONKI Facebook圖片）

驚安之殿堂（DON DON DONKI）從日本攻港至今，開店步伐未有減慢，即將在香港開設第6間分店。面對零售寒冬，DON DON DONKI似乎不受影響，品牌有何營商策略，值得本地企業借鑑？

【品牌聯乘】ZARA X Jo Malone創辦人 香水系列即日開賣（附連結）

租金下跌 擴張好時機？

DONKI登陸香港一周年，即使遇上社會事件、新冠肺炎疫情，營業時間曾稍為縮短，但店內人流依據絡繹不絕。當歐美品牌紛紛撤出香港，DONKI反而疫市擴張。據日經中文網報道，世邦魏理仕（CBRE）的相關人士表示，「租金一下降，便有零售商趕緊把握機會。除了 DONKI之外，牛肉飯連鎖店食其家也打算擴大門市」。

【良心企業】Dr Martens疫市賺錢 退回全數無薪假津貼

事實上，海外業務一直是重要的增長動力。據DONKI母公司泛太平洋國際公布的資料顯示，2018財年（截至2019年6月）海外業務的銷售額按年增長48%，達到970億日元（約70.6億港元）。該公司期望2029財年海外銷售額可漲升至1萬億日元（約727.5億港元）。

▲ 海外業務一直是DONKI重要的增長動力。（DONKI Facebook圖片）

在家辦工增銷售機遇

在日本市場，DONKI的經營亦曾受疫情影響，不過「反應快」成為其成功要素。該報道指，疫情導致訪日遊客大減，3、4月DONKI門市的銷售額按年減少約5％，但5月仍錄增長3％；6月僅下滑0.5％。除了因為口罩和消毒液等商品的銷售表現不錯，亦因為居家辦公商品也有所增長，反映DONKI應對「新常態」的能力。

用戶慣用手機App 零售商宜建App吸客

責任編輯：葉泳珊