剛果採礦營地遭武裝襲擊　一名中國工人被槍殺

週二（11日）凌晨，中國紫金礦業集團於剛果南部經營的採礦營地遭到武裝襲擊，一名中國員工被殺。該員工在盧阿拉巴省（Lualaba）的Carrilu水泥和石灰石礦營地被槍殺，當時營地工作人員曾試圖趕走7名襲擊者。

其他文章：【美股策略】憧憬經濟復甦 買定金融股追落後？

其他文章：【黃金時代】金價高位急回 剖析金價未來動向

襲擊中亦有一名剛果國民受傷，目前沒有生命危險。盧阿拉巴省（Lualaba）州長兼省礦業部長沒有立即回應置評請求。中國紫金礦業集團表示，是次事件並未影響其與艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）合資的卡莫阿（Kamoa-Kakula）銅礦項目的運營，這個項目被認為是全球最大且尚未開發的高質量銅礦。

剛果近年吸引不少來自中國礦業公司的投資，金額達數十億美元。根據紫金礦業集團去年的年度報告，集團去年6月以約3,800萬美元購買了位於科爾維茲（Kolwezi）大部分Carrilu礦的股權。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗