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剛果採礦營地遭武裝襲擊　一名中國工人被槍殺

環球政經 18:14 2020/08/13

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週二（11日）凌晨，中國紫金礦業集團於剛果南部經營的採礦營地遭到武裝襲擊，一名中國員工被殺。該員工在盧阿拉巴省（Lualaba）的Carrilu水泥和石灰石礦營地被槍殺，當時營地工作人員曾試圖趕走7名襲擊者。

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襲擊中亦有一名剛果國民受傷，目前沒有生命危險。盧阿拉巴省（Lualaba）州長兼省礦業部長沒有立即回應置評請求。中國紫金礦業集團表示，是次事件並未影響其與艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）合資的卡莫阿（Kamoa-Kakula）銅礦項目的運營，這個項目被認為是全球最大且尚未開發的高質量銅礦。

剛果近年吸引不少來自中國礦業公司的投資，金額達數十億美元。根據紫金礦業集團去年的年度報告，集團去年6月以約3,800萬美元購買了位於科爾維茲（Kolwezi）大部分Carrilu礦的股權。

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責任編輯：梁翠麗

 
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