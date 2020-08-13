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【新冠肺炎】美國疫情肆虐　Lyft對2021年盈利持樂觀態度

環球政經 18:14 2020/08/13

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由於疫情相關的限制，共享汽車公司Lyft第二季度收入下降了61％，惟公司週三（12日）表示，未來削減成本能有望實現其在2021年底調整後的盈利目標。

其他文章：【美股策略】憧憬經濟復甦　買定金融股追落後？

其他文章：【黃金時代】金價高位急回　剖析金價未來動向

Lyft指，第二季度的活躍司機人數下降60%至869萬，但經濟復蘇令人數有上升跡象。「我們看到第二季度需求出現反彈，並且自第二季度末以來已經發現，7月份的乘車率比4月份增加了78％。」總裁葛林（Logan Green）表示。

與在69個國家及地區營運的Uber不同，Lyft僅在美國和加拿大提供乘車服務。這兩個地區是兩家公司最大的市場，亦是受疫情打擊最嚴重的市場之一。整個美國的業務和旅遊業均停滯不前。惟Uber上週表示，儘管第二季度乘車率總體下降了75％，但美國以外的某些地區卻超過了疫情之前的水平。

Lyft的季度收入下降至3.393億美元，而調整後的虧損為2.803億美元，低於其先前預期的3.25億美元。公司在4月份亦宣布裁減17%的員工，人數接近1,000人，以降低營運成本。

 

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責任編輯：梁翠麗

 
經濟 疫情 汽車 司機 加拿大 美國 Uber 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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