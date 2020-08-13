【美國大選】國防部長或在大選後被撤換 兩件事得罪特朗普

▲ 路透社引述消息人士報道，特朗普曾經私下與顧問商討，可能計劃在11月大選後，撤換國防部長埃斯珀（Mark Esper）。

正在籌備年底11月美國總統大選的總統特朗普，再傳出與下屬鬧不和。路透社引述消息人士報道，特朗普曾經私下與幕僚商討，可能計劃在11月大選後，撤換國防部長埃斯珀（Mark Esper）。消息指出，特朗普與埃斯珀相處雖然不融洽，但特朗普無意在確定連任之前把他撤換。

路透社形容，埃斯珀同時受到共和、民主兩黨的尊敬，才在五角大樓站穩腳跟。特朗普此番商討，亦引來民主黨的憂慮，五角大廈未有回應相關消息。據消息人士指，埃斯珀因兩件事得罪特朗普。

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一、反對出動聯邦軍隊鎮壓示威

今年初非裔男子佛洛伊德在明尼阿波利斯市遭警員壓頸制伏後死亡的事件，引發美國各地爆發騷亂。美國總統特朗普一度越過市長要求，直接授權國土安全部，出動聯邦軍隊到波特蘭市鎮壓；但當時埃斯珀反對出動現役軍人的做法，引起特朗普的不滿。

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二、禁用「南方邦聯旗」

埃斯珀更在7月公布新政策指引，限制全球所有美軍設施只准展示特定宣揚團結的旗幟，禁用「南方邦聯旗」，與特朗普公開分庭抗禮。而特朗普當時引用言論自由反駁，捍衛懸掛「南方邦聯旗」的權利。

該旗幟代表在1861至1865年間，由11個支持擁護奴隸制度的南方州所建立的政權。有人認為旗幟是白人至高無上的象徵。

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責任編輯：葉芷樺