【玄人‧峰語@iM網欄】以偏概全的迷信　算命精驗帶來的誤區

如論算命方法，西方有占星術，而中國則有七政四餘、子平八字、《紫微斗數》及鐵版神數等，當中尤以八字及斗數為時下最多人涉獵的算命工具。至於兩者那一方法比較優勝？平心而論，我亦很難下判斷，因為兩者基本上是不同的算命體系，前者以五行為主體，後者以虛星(如紫微、天府、太陽、太陰；七殺、破軍、貪狼.....等)為藍本，但核心價值卻殊途同歸，很難作一個直接的比較，情況有如有病看醫生，中醫及西醫用不同的方法去斷症治病，有時中醫好，有時則西醫佳，但大方向都是斷症醫人。人如不知定位，做任何事都會事倍功半。作為一個玄學研集者，當涉獵不同術數時，都會採取求同存異及兼容並蓄的態度，並非為一門學術為獨尊，因此如要將八字及斗數來分勝負，倒不如將兩者的長處加以融合發揮。

基本上，坊間人都認為斗數比八字精準，原因是斗數本身的設定分了十二宮位(如命宮、財帛、官祿、危疾......等)，再將上述虛星的分佈不同宮位去斷事，而前人早以將每顆星的定義解釋寫在文獻之上，基本上依書直說就可以解釋一二了，跟八字以抽象的五行演繹為令人明白的日常生活事情，似乎是較為容易。事實上，如果論精準，斗數可以看出一個人牙齒幾時出現問題，幾年前曾被一同好以此作斷事，當其時也嘖嘖稱奇，因為我們學算命，都是為求趨吉避凶，要求絕對的準確性，既然斗數連牙出問題也可以看到，那應該是技性八字一籌吧！？

說到這裡，很多人會以一招定勝負，但當我人生閱歷愈豐富，算命的功力愈提升時，有時反而不太過將焦點集中在一招半式的贏輸，反而會退一步去思考命理的本質。命理中有一術語叫 「突潮」，意思是每個人的命格，都有有些明顯的特徵會從命盤中顯露出來，例如有些人看姻緣感情會較易看、有些人會看名利特別顯眼。正因為有 「突潮」的出現，因而引伸了算命的誤區也同時衍生出來。簡單言之，即是算命者會因一位師傅說一兩件準確的事，而令命主完全盡信他所言的一切，最終走進一個迷信的死胡同當中，情況就如在職場上甲某做某事很出色，管理層因而對其升遷或委以重任，但當他進入另一角色時，表現卻完全是兩碼子的事，這就是以偏概全的結果。這個算命因 「精驗」而出現的誤區，所以我主張算命算到大概軌跡已經足夠了，因為如被固定的事牽著自己的鼻子走，反而有時更進退失據。反之，在知道一個大概的軌跡下計劃，人才有進步的空間，才有更多的可能性、可塑性。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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