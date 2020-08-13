【資金流向】北水連續13日吸思摩爾 累計流入62億

北水流入港股的規模趨縮減，今日港股通僅錄得6,200萬元。北水於上周五罕地轉向流出港股，到本周又維持流入，惟流入規模持續減少。

思摩爾 （06969） 於上月27日正式納入港股通後，北水持續流入，今日錄得近3億元淨流入，為北水今日吸納最勁的港股。至今北水已連續13日淨流入思摩爾，累計流入逾62億元。不過，雖然北水續流入，但思摩爾股價於7月28日見頂，其後股價反覆回落。

美國對騰訊 （00700） 旗下WeChat被美國禁制的消息續發酵，盡管管理層解畫接影響有限，惟今日業績後騰訊股價挫2%。北水維持流入騰訊，吸納近3億元。

海底撈 （06862） 業績後股價攀升，今日升逾6%再創上市新高。今日錄得北水流入逾2億元。

今日北水沽售中建材 （03323） 及中芯 （00981） ，分別淨流出2.8億及2億元。

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責任編輯：錢家鋒

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