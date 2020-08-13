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【打機賺錢】任天堂聘請2D遊戲「關卡設計師」　年薪高達59萬元

商業 18:30 2020/08/13

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日本遊戲機及軟件開發商任天堂（Nintendo）近日招聘2D遊戲「關卡設計師」，年薪介乎380萬至810萬日元（約27萬至59萬港元）不等，而且包交通津貼、房屋資助。

新冠肺炎疫情肆虐，打撃全球經濟，遊戲機生產商意外成為大贏家，有否想過打機都能打出個錢途？日本遊戲機及軟件開發商任天堂（Nintendo）近日招聘2D遊戲「關卡設計師」，年薪介乎380萬至810萬日圓（約27萬至59萬港元）不等，而且包交通津貼、房屋資助，每天實際工時不足8小時，可謂疫情筍工。

任天堂遊戲大人細路都愛玩，皆因製作認真，創意十足。該企上周六（8日）於Twitter宣布聘請2D遊戲「關卡設計師」，年薪最高可達59萬港元，包加班津貼、房屋津貼及搬遷津貼，同時全額支付交通費、各種社會保險等。以房屋津貼為例，單人每月資助67,500日圓（約4907港元）；家庭成員共住則有101,500日圓（約7379港元），而且提供搬家費補貼。

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任天堂指明，應徵者毋須具有與遊戲製作相關的工作經驗，亦可申請該職位。主要工作是為2D遊戲放置關卡障礙，並為遊戲檢查錯誤等。官網又列出，工作時間為早上9時半至下午4時半，當中包括1小時休息時間，每天標準工時僅7小時45分鐘；實行5天工作制，星期六日放假。

任天堂即將與Lego合作，推出新Switch遊戲《New Pokemon Snap》，未知以上職位是否與新遊戲有關。任天堂早前公布業績，上季盈利按年大增5.4倍，單季盈利1065億日圓（約78.2億港元）。Switch大熱遊戲《集合啦！動物森友會》銷量屢創新高，上季大賣1063萬套，累計賣出2240萬套。《RingFit Adventure（健身環大冒險）》亦累計賣出400萬款。

責任編輯：姚慧儀

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