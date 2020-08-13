疫情加速保險業轉型 恒大推香港首個行政人員保險碩士課程助提升業界水平

新型冠狀病毒疫情持續，對各行各業的生態和發展都帶來重要影響。有資深保險業界人士表示，疫情下無論保險從業員或客戶，都大幅增加使用電子渠道處理保單或索賠等事宜，預料業界會加速步入數碼轉型時代。另外，提升從業員的分析及策略思維，創造盈利同時符合監管要求，亦會是未來業界的關注焦點。

事實上，保險業無論在風險管理及銷售模式方面一直持續改變。面對新時代的挑戰，保險從業員更需要加強培訓，滿足大眾與日俱增及愈趨多元的保險需求。有見及此，香港恒生大學（恒大）於2020/21學年新推出「行政人員保險理學碩士」課程，冀提升行業專業水平，配合業界發展及社會需要。

「行政人員保險理學碩士」課程為香港首個有關保險專業的行政人員碩士學位課程，旨在將保險的實務與理論結合，增強保險從業員在專業知識、通用才能、管理技能等方面的水平。課程核心內容涵蓋量化模型、監管實踐、合規性和商業道德，學生並可按其個人及事業發展需要，選修人壽和健康保險、一般保險、投資和財務分析，以及管理和營銷等進階主題。

課程導師均為保險業界翹楚，具備豐富的專業知識及行業經驗，當中包括恒大數學、統計及保險學系李彥鴻教授（實務）。李教授從事保險業逾40年，曾在多間跨國保險公司身居要職，並曾擔任職業訓練局保險業訓練委員會委員及香港保險學會會長，對保險業的需求以及相關的教育及培訓有透徹的瞭解。他指出，根據香港政府在 2012 年對本港保險業人力需求的十年預估顯示，每年需要約 1200 名大學畢業生及 230 名研究院畢業生。「目前，包括恒大在內的幾間大學，每年只有約 200 位保險專科的學士學位畢業生，更沒有研究生課程。由於業界求才若渴但培訓需時，造成保險業專才嚴重斷層。因此，除了培訓新血，提升現時保險從業員的水平同樣重要。」

恒大決策科學學院院長梁志堅教授表示，隨著新的保險種類增加，保險產品更趨多元化，必須由具有風險管理、大數據和人工智能等知識的專才策劃。「行政人員保險理學碩士」課程結合教研實力及業界支持，冀培育保險業界的行政管理專才，令行業得以長足發展。

業界均認為「行政人員保險理學碩士」可提升其公司高管的專業知識及行政技巧，多間保險公司相繼保送在職高管修讀課程，AXA安盛便是其中一間。AXA安盛行政總裁尹玄慧女士 (Ms Sally Wan) 表示：「這是香港第一個真正關於保險業的行政碩士課程，由保險業界擁有多年實戰經驗的從業員籌辦及教授，理論與實務並重，對提升從業員及業界水平有很大幫助，亦配合業界的未來發展。例如課程中關於風險管理的理論和應用，配合業界在創新科技上的發展，便可以幫助從業員將來推展更符合社會、客戶和業界需要的保險產品。」AXA安盛首席人事及企業管理總監林美瑤女士 (Ms Isabel Lam) 亦認為：「課程涵蓋保險業界最新的資訊，讓學生了解現行的監管規例，從而在生意盈利及合規之間取得平衡。課程亦有助培訓從業員的分析和策略思維，並建立業界網絡，有利於學生的個人事業及整個行業的發展，是一個很好的投資。」因此，在經過內部嚴格的篩選過程後，AXA安盛已保送兩名在職高管修讀課程。

「行政人員保險理學碩士」課程現正接受報名，查詢：電話3963 5507，電郵emsi@hsu.edu.hk。亦可瀏覽網址 https://emsi.hsu.edu.hk/ 獲取更多課程資訊。

▲ 恒大數學、統計及保險學系李彥鴻教授（實務）從事保險業逾40年，實務經驗豐富，經常為保險從業員提供培訓。

▲ AXA安盛行政總裁尹玄慧女士表示，恒大「行政人員保險理學碩士」課程理論與實務並重，有助業界發展及提升從業員專業水平。

（資料由客戶提供）

