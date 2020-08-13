【投行部署】高盛次季持倉市值按季增長16% 增持阿里巴巴、減持蘋果

▲ 高盛第二季加倉16%，偏好買指數ETF。

美股自3月低位起大幅上升，期間投資銀行高盛吼準時機加倉，第二季持倉總市值達3293.8億（美元‧下同），較上季增長16%。高盛首季持倉組合新增542隻個股，同時增持1897隻個股；減持2418隻個股並清倉560隻個股。其中前十大持倉佔總市值的19.09%，較上季的17.56%有所上升。

從持倉偏好來看，金融、IT類及醫療保健個股位列前三，佔總持倉的比例分別為29.04%，17.05%以及12.04%。

重倉：標普500指數ETF、FAAMG、阿里和iShares羅素2000 ETF

目前，高盛頭五大重倉股中，標普500指數ETF（NYSE: SPY）排第1位，持倉約5,910萬股，較季增17%，持倉市值約182.25億。

蘋果（NASDAQ：AAPL）排第2位，持倉約2,206萬股，較季減17%，持倉市值約80.5億美元。

微軟（NASDAQ：MSFT）排第3位，持倉約3,517萬股，較季減13%，持倉市值約71.57億美元。

第4和第5位分別為亞馬遜（NASDAQ：AMZN）和iShares羅素2000 ETF（NYSE: IWM），持倉市值分別為60億美元和58.2億美元。

Facebook（NASDAQ：FB）及谷歌（NASDAQ：GOOG）分別排第8和第9，持倉市值分別為32.7億美元和29.2億美元。

中概股中，高盛持倉最多的公司為阿里巴巴，持倉約1,215萬股，持倉市值約26.2億美元，排第11位。

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記者：馮正男