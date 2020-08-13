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【南韓疫情】首爾設智能探熱候車亭 體溫太高不得內進

環球社會熱點 19:08 2020/08/13

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南韓於首爾增設有體溫檢測功能的智能候車亭，如乘客體溫太高則不會開門讓其內進。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國除了研發新冠肺炎疫苗及特效藥外，更要靠社交距離措施及檢測來控制疫情。南韓為減低疫情於公共交通工具傳播的風險，於首爾增設有體溫檢測功能的智能候車亭，如乘客體溫太高則不會開門讓其內進。

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英國《衛報》報道，首爾東北部增設10個智能候車亭，每個耗資1億南韓圜（約65萬港元）。候車亭內設自動熱成像攝影機，民眾的體溫必須低於攝氏37.5度，候車亭的門才會自動打開，下方更獨立安裝攝影機專門檢測兒童體溫。

此外，智能候車亭更設有多項防疫功能，包括冷氣系統加裝紫外線燈，在冷卻空氣的同時有效殺死病毒。候車亭內也配備酒精搓手液，可讓民眾在內候車時消毒雙手，保持良好的衛生習慣。

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49歲的居民Kim Ju-li表示，自己首次使用候車亭時，認為候車亭提供非常安全的環境，因為她知道身邊的人，都要檢測體溫才可進入。

候車亭採用玻璃物料，設有顯示屏提供巴士預計到達時間和交通數據，確保乘客在內候車時，也不會錯過巴士班次。首爾自上周設置智能候車亭以來，每個候車亭每日平均約有300至400人使用。

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責任編輯：鄭錦玲

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