北韓暴雨成災河水暴漲 洪水直迫寧邊核設施

▲ 北韓暴雨成災，多處河水暴漲。

強雨帶侵襲北韓，帶來連場暴雨，當地面臨嚴峻汛情，多處洪水氾濫，專門監察北韓38 North發現，寧邊核設施旁的九龍江河水暴漲，核反應堆附近的管道恐已率先受損。

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38North拍攝到7月22日水災發生前，以及8月6日水位暴漲後，寧邊核設施附近一帶情況，可見附近的九龍江水位明顯上升，河岸大片地區被淹浸，河水直迫較近岸邊的管道及抽水設施。

38North報告指出，反應堆要正常運作，就要供水冷卻，冷卻系統失靈意味反應堆暫時不能重啟，這些管道及抽水設施是核設施最脆弱的部分。惟38North相信該反應堆已一段時間未有使用。

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寧邊核設施位於平壤以北約103公里處，上世紀60年代在蘇聯協助下建成，主體反應堆可生產用於製造原子彈的材料，備受關注。北韓領袖金正恩曾提出關閉設施換取解除制裁，但被美國拒絕，指這僅是北韓核計劃的一部分。

北韓近期連場暴雨，有堤防垮塌，廣泛地區嚴重水浸，大量房屋及農田被水淹浸，金正恩日前曾親自到災區視察，指揮救災工作。

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責任編輯：林建忠

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