證監會刑事檢控5人涉正利控股造市　涉創業板IPO爆炒後暴跌亂象

▲ 證監會就正利控股有限公司股份的市場操縱活動展開刑事檢控

證監會公布，向5名人士展開刑事法律程序，指他們串謀就正利控股 （03728） 的股份進行虛假交易。案件將在原訟法庭由陪審團作審訊， 成為首宗這類就《證券及期貨條例》所訂明罪行而在原訟法庭審理的刑事檢控案件。

證監會指，2016年3月29日至9月7日期間，5名被告薛伊琪（女）、林穎琪（女）、譚焯衡（男）、孫文（男）及何銘軒（男）串謀造成正利股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，違反《證券及期貨條例》第295及第303條和《刑事罪行條例》第159A條。

正利控股於2016年3月29日在創業板掛牌，首日股價暴升8倍，然後於9月7日單日大跌9成。證監會指，該項操縱計劃在正利上市之前已被策劃及展開，令正利的股價和成交額以人為方式大升。

薛伊琪、林穎琪和譚焯衡今日到東區裁判法院應訊。各人暫時無須答辯，案件押後至9月24日。市場操縱者可能面臨刑事起訴，一經循公訴程序定罪，最高刑罰為罰款1000萬元及監禁10年。

證監會也根據《證券及期貨條例》第213條，對上述被告人及牽涉該項涉嫌市場操縱活動的多名本地及海外人士展開法律程序。有關條例讓證監會凍結相關人士資產，並可尋求還原交易，由被告向受影響人士「回水」。

正利控股現於主板上市，今日無升跌，成交28.7萬元，最新市值2.05億元。

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記者：麥德銘