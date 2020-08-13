潔臣納米光自潔塗層  全方位貼心守護您的健康

本港迎來新一波新冠肺炎爆發，辦公室、食肆、交通工具、社區場所的消毒防疫措施備受關注。潔臣納米光自潔抗菌液為本地研發的光學納米消毒液，適合噴灑於室內、外人多接觸的地方，防範病菌入侵生活空間。

家居 / 辦公室消毒 全方位保護

潔臣納米光自潔抗菌液可噴灑於辦公室、建築物、交通工具等公共場所，亦適用於大部分家居用品，例如地氈、牆壁、窗簾、傢俱、門柄、床上用品等。只要噴上一層潔臣納米光自潔抗菌液於物件表面，即形成穩定納米塗層，在自然光或室內燈光下發揮效力，自動殺菌及防菌，包括金黃葡萄球菌、大腸桿菌、流行病毒及2019新冠病毒等。同時，潔臣納米光自潔抗菌液亦有效去除甲醛、消臭及淨化空氣，為空間內的使用者提供最完善安全的保護。

一次噴塗 半年有效

潔臣納米光自潔抗菌液由本地科研團隊研發，已獲得相關認證。產品使用水性配方，沒有任何化學成分，對人體皮膚、呼吸道等安全無害，符合環保原則；噴灑一次有效期長達6個月，不易被消耗、不會揮發亦不會被氧化。

企業認可 大眾支持

過去兩個月，潔臣科技控股有限公司獲得多個非牟利機構信任，不單為學校校舍、長者院舍和教會組織進行噴灑消毒，服務同時亦獲知名商業機構如華潤集團、香港航空等選用。潔臣科技控股有限公司作為本地科研，致力為大眾研發優質除菌產品，與香港齊心抗疫，貢獻社會。

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網址 : https://www.kleanson.com/

電話 : 3172 2362

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【GIMMICK EASY 有貨】

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