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【業績】港華燃氣受疫情影響 中期少賺23%

即市財經 17:25 2020/08/13

分享：

港華燃氣受疫情影響，中期按年少賺23%，不派息。（官網圖片）

港華燃氣 （01083） 中期純利5.81億元，較去年同期減少23%，每股基本盈利按年跌25%至20.23仙，與去年一樣不派發中期息。

截至6月底止，港華燃氣營業額55.6億元，按年減少14.6%。集團整體燃氣銷售量下跌3%至55.06億立方米。

兩項主要業務收入按年都轉跌，管道燃氣和相關產品銷售營業額按年跌14%至48.1億元，主要由於售氣量下跌及平均售氣價格有所下降。期內，整體體綜合售氣量為 16.87億立方米，按年跌2%。燃氣接駁業務的接駁費收入7.53億元，按年跌16%，同期新增綜合接駁客戶達18萬戶。

港華燃氣指，疫情期間長時間停工抑制工商客用氣需求、當局要求燃氣企業實施降低氣價和延期繳費的政策、用戶工程因疫情管控延期開工等因素，對集團業務產生一定實質影響。隨著內地疫情緊張形勢緩解，集團業務亦基本恢復正常運行，並取得積極進展。

展望業務前景，集團有信心盡快擺脫疫情對業務增長的短期影響，堅持深耕城市燃氣市場，發展創新能源及延伸業務，實現集團業務今年穩健發展和長期可持續增長。

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編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 營業額 純利 港華燃氣（01083） 新能源

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