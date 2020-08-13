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【澳洲疫情】疫情受控？單日確診創逾3周低至292宗

環球社會熱點 17:35 2020/08/13

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【澳洲疫情】疫情受控？單日確診創逾3周低至292宗

澳洲疫情持續，澳洲周四單日新增292宗新冠肺炎確診個案，為澳洲逾3周單日新低。澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，可能是澳洲疫情受控的早期跡象。

澳洲周四新增292宗確診個案，遠低於周三的逾400宗，亦創自7月20日的低位。

【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入

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亨特指：

「我們現時謹慎地相信，這是確診個案曲線趨平坦的早期跡象。」

（We now believe, cautiously, that we have early signs of the flattening of the curve.）

【美國疫情】特朗普倚重新顧問 不滿專家福西反對復課

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其中，278宗新增個案來自墨爾本所屬的維多利亞州，較周三的新增410宗大大減低。

受疫情影響，維多利亞州月初起實施宵禁，禁止民眾晚上8時至清晨5時外出。當局如發現民眾違規外出，會對民眾當場罰款（on-the-spot fine）4,957澳元。

北韓約6成人口糧食不足 官媒曾被指倡食水龜

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責任編輯：林嘉莉

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