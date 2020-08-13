【澳洲疫情】疫情受控？單日確診創逾3周低至292宗

上一篇文章
【南韓疫情】首爾設智能探熱候車亭 體溫太高不得內進
本網站於 8 月 16 日 (周日) 早上 07:00 至 09:00 進行維護工程，屆時服務將受影響。不便之處，敬請原諒。
澳洲疫情持續，澳洲周四單日新增292宗新冠肺炎確診個案，為澳洲逾3周單日新低。澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，可能是澳洲疫情受控的早期跡象。
澳洲周四新增292宗確診個案，遠低於周三的逾400宗，亦創自7月20日的低位。
亨特指：
「我們現時謹慎地相信，這是確診個案曲線趨平坦的早期跡象。」
（We now believe, cautiously, that we have early signs of the flattening of the curve.）
其中，278宗新增個案來自墨爾本所屬的維多利亞州，較周三的新增410宗大大減低。
受疫情影響，維多利亞州月初起實施宵禁，禁止民眾晚上8時至清晨5時外出。當局如發現民眾違規外出，會對民眾當場罰款（on-the-spot fine）4,957澳元。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
責任編輯：林嘉莉