▲ 【澳洲疫情】疫情受控?單日確診創逾3周低至292宗

澳洲疫情持續,澳洲周四單日新增292宗新冠肺炎確診個案,為澳洲逾3周單日新低。澳洲衛生部長亨特(Greg Hunt)表示,可能是澳洲疫情受控的早期跡象。

澳洲周四新增292宗確診個案,遠低於周三的逾400宗,亦創自7月20日的低位。

亨特指:

「我們現時謹慎地相信,這是確診個案曲線趨平坦的早期跡象。」

(We now believe, cautiously, that we have early signs of the flattening of the curve.)

其中,278宗新增個案來自墨爾本所屬的維多利亞州,較周三的新增410宗大大減低。

受疫情影響,維多利亞州月初起實施宵禁,禁止民眾晚上8時至清晨5時外出。當局如發現民眾違規外出,會對民眾當場罰款(on-the-spot fine)4,957澳元。

