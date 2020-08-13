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【19太古業績】主席施銘倫：現時情況艱難 但不會撤出香港 下半年繼續為零售商戶推租金支援

股樓投資 17:34 2020/08/13

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太古（00019）及太古地產（01972）周四（13日）宣布截至6月底止半年業績，其中太古上半年業績由盈轉虧，虧損77.37億元，而去年同期錄得79.39億元純利，基於疫情帶來極其嚴峻的營商環境而減少派息，派中期息每股0.7元，按年減少48%。 期內收益有390.56億元，下跌9%，基本虧損54.85億元，轉盈為虧，虧損主要來自應佔國泰航空（00293）的虧損及太古海洋開發集團的一項重大減值支出。

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至於太古地產收入為65.51億港元，按年跌12.7%，股東應佔溢利10.29億元，按年下跌88.5%，每股盈利0.18元；派第一次中期息每股0.3元。


太古集團在集團中期業績發布會中，被傳媒問及對本港零售業的看法，太古地產行政總裁白德利坦言：「十分可惜，我仍未見到香港零售業有復甦跡象。」他表示，集團早於去年8月開始，已率先為旗下零售租戶作推出租金支援的企業。他也在業績報告中表示，社會事件和疫情嚴重影響香港零售業務，銷售額除超市和日用品外都急劇下跌，將為租金帶來巨大壓力，故預期租金支援措施將會持續，並將於今年下半年繼續。

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對於商業物業前景，白德利表示，經濟市道疲弱，下半年市場對香港辦公樓樓面需求偏軟，其實這現象已持續數年，但集團旗下於在香港的兩大商廈項目：金鐘太古廣場及鰂魚涌太古坊的出租率能保持，對香港辦公樓市場中長期來說持正面樂觀態度。

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而本港住宅市場方面，主席施銘倫（Merlin Swire）在業績報告指，住宅投資物業需求受疫情、社會事件和國際貿易局勢緊張影響，買家變得更為審慎，但由於利率偏低以及土地供應短缺導致房屋供應有限，預期市場對住宅的需求在中長期維持堅穩。太古地產白德利表示，集團會重新推動更多住宅項目，未來數年，集團打算推出3至4個住宅項目，包括於明年推出位於印尼雅加達的住宅項目，香港的住宅項目，包括旗下的港鐵黃竹坑站第四期大型項目、灣仔星街及柴灣項目。

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施銘倫指，太古集團於香港已有150年歷史，對香港的未來仍非常樂觀。雖然香港現時情況艱難，但強調不會撤出香港的業務，他指集團在港的業務很好，資產質素很高，業務目標仍然在香港及內地。


至於派息政策方面，施銘倫說集團的目標一直都是股息可以持續增長，希望將基本盈利的50%用作派息，過去5年也可以做到，現時無意改變派息政策。至於是次中期業績減少派息，主要是因為業績較弱，集團視之為例外，末期息預測是言之尚早，還要看屆時情況及前景而定。

 

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撰文 : 陳詠妍

太古地產（01972） 商廈 疫情 太古地產 太古廣場 Pacific Place

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