【國泰航空業績】重開轉機有利營運 摩通上調國泰目標價逾3成

昨日國泰航空（00293）公布業績，上半年虧損達98.6億元，然而由於不少負面因素已反映，推動該股昨日股價反錄大升。近日有消息指本港機場將會恢復內地出發航班的轉機服務，大行普遍認為重新開放轉機服務，將利好該股前景。

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摩根大通發表研究報告指，隨著香港機場將恢復內地航班的轉機服務，預料能提振國泰前景，因此將其評級由「減持」上調至「中性」。目標價由4.8元上調35%至6.5元。該行續指，內地似乎有意將香港用作跨境運輸的中轉樞紐，將大幅改善國泰航空的前景。而與2月至4月每月現金淨流出25億至30億元相比，5月以來的每月現金消耗率已降至15億元，可為集團提供喘息空間。

而另一間大行美銀，則維持國泰中性評級，但同時將目標價由7.7元下調15%至6.5元。美銀指 ，因旅遊限制政策，令國泰短期前景仍然較差，但相信重新開放轉機可有助提升三分一客量。該行又指，9月起是貨運的高峰期，故對國泰持正面看法。上半年，國泰貨運收益逆市上升一成。

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