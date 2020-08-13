【美元危機】黑石副主席韋恩料美元轉弱 建議持有黃金避險

▲ 私募基金黑石副主席韋恩透露，他的投資組合中亦持有黄金。

據外電報道，全球最大私募基金黑石（Blackstone）副主席韋恩（Byron Wien）表示，標普500指數已接近歷史高位，完全反映有關美股利好因素（fully priced），建議投資買入黃金對沖美元進一步走弱的風險。

韋恩接受外電訪問時表示，美國正依賴政府政策支撐市場升幅動力（Momentum），認為目前經濟活動僅佔去年四分之一的水平。目前，美國經濟復甦仍有一段距離。美國財政赤字佔本地生產總值攀升至2成，美聯儲的資產負債表規模由7萬億美元（約54.6萬億港元）擴大至9萬億美元（約70.2萬億港元）。加上疫情未能受控，他料進一步影響美元走勢。

美元偏軟 韋恩：建議持有黃金

韋恩指美元已經偏軟，建議持有黃金以對沖美元走弱的風險，又認為黄金在今年投資組合中一直是不俗的資產。他透露，他的投資組合中亦持有黄金，認為散戶持有黄金是合理。

美元兌一籃子貨幣的美匯指數已較3月高位下跌9%。同時，金價今年上升了28%，本月初金價曾創紀錄達到每安士2063.54美元水平。

同時，韋恩稱美股由3月低點反彈，主要因科技股及其他增長公司帶動，部分公司的估值更反映2年後的收益。當熊市結束及經濟衰退完結，標普500指數料較現水平更高，但暫時股市已完全反映有關利好因素。

截至目前，標普500指數已從3月份熊市反彈超過50%，與2月份創下的歷史高位3,386.15相差10點，其預期市盈率為26倍，正處於20年來的最高水平。即使部分企業盈利大跌，但美股依然上漲，主要因互聯網及軟件板塊受惠於疫情，其產品迎合疫情期間的社交距離需求。

相關文章：【金價走勢】美元升、債息彈 黃金牛市是否已完？

【大行觀點】大摩：美國10年期債息將飆升 股市及黃金面臨調整

【金價走勢】金價亞洲時段續跌逾2% 金礦股捱沽山東黃金、紫金挫1成

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮