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重回租碟煲戲歲月 Blockbuster 聯乘 AirBnb 推限時住宿客房

環球政經 17:02 2020/08/13

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串流媒體強勢崛起，出租影帶店買少見少。美國DVD 出租公司 Blockbuster 百視達與知名住宿服務平台 AirBnb合作，於其僅餘的俄勒岡州店，推出限時住宿體驗，旋即引來網民熱烈討論。

此次住宿體驗是AirBnb為推廣本地旅遊而推出的宣傳活動。屆時百視達將改造部分店鋪位置成 90年代風格酒店客房，提供沙發床、枕頭與棉被。賓客可隨意借用店內的 VHS 錄影帶及DVD，百視達還會提供爆谷、薯片及汽水等零食，讓賓客重回小時候與家人在客廳看DVD的美好時光。

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活動為期9月18-20 共三日， 房租為大約$4美元 (折合約$28港元) 一晚，當地民眾可於8 月 17 日，於Airbnb網站預訂。官方呼籲一晚最多能容納四人，且希望來賓均來自同一家庭。來賓入住前後，Airbnb及百視達均會遵守嚴格規定的防疫措施，包括房間會經過徹底消毒，亦會為來賓提供口罩、消毒濕巾和洗手液。

Blockbuster 百視達可謂八九十年代的影視出租店龍頭，高峰時於全球座擁近萬間門市。由於近年數位電影被熱烈追捧，百視達2010年宣佈破產後隨即關閉全球多間分店，並於2018年關閉兩間阿拉斯加門市，現時僅剩俄勒岡州一間分店。

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撰文 : 國際組

Airbnb 串流 俄勒岡 電影 住宿 酒店

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