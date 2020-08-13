【財經趣聞】10億元賭約剛認輸　小米雷軍又再被挑機？

▲ 雷軍當年原本只想打賭1元，但董明珠回應指要賭便賭10億。

小米 （01810） 雷軍在2013年與格力董明珠定下「小米5年後營業額超越格力」的10億元賭約，最終2018年未能達標。日前雷軍承認，自己昔日心態膨脹，對賭約感到「後悔、內疚」，當年小米如日中天、信心爆棚，敢與格力打賭反映小米心態膨脹，也為公司後來遇到的很多困難埋下隱患。

今日董明珠出席央視節目時，被問及如果再跟雷軍打賭會賭甚麼，董明珠指格力在空調領域是領先地位，要在保持主業不變下，「讓中國的裝備在世界上叫得響」，然後「挑機」請雷軍提出自己的行業目標。

雷軍日前表示，2013年底在央視年度經濟人物的頒獎典禮上，主辦方希望兩人活躍場面，雷軍原本與董明珠商量，以1元打賭小米5年後營業額超越格力，沒想到董明珠在台上稱「要賭就賭10億」，此後雷軍與董明珠賭約便成為社會熱話。不過至2018年小米營收仍落後格力，反而小米在2019年以2060億元營收擊敗格力。

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編輯：謝克迪