【業績】OK便利店母企半年少賺0.5%息維持6仙 OK便利店同店銷售增8%

經營「OK便利店」的利亞零售 （00831） 受惠於「OK便利店」及Zoff眼鏡業務的增長，上半年收益按年增5.7%至28.6億元，惟核心經營溢利跌逾3%至1億元，純利跌0.5%至8205.1萬元，維持中期息6仙。

上半年OK便利店可比較同店銷售額增加8.3%，主要由於高價值但低利潤產品類別增長所致，總銷售額達23.6億元。利亞零售指，雖然銷售額令人滿意，但疫情令店舖客流量急劇下降，尤其是在商業區及邊境中轉站的店舖，迫使集團削減約一萬小時營業時間，導致溢利停滯不前。

聖安娜餅屋方，利亞零售指，疫情對聖安娜的上半年總客流量出現雙位數跌幅，然而，集團設法減輕經濟放緩的影響，加上顧客大幅增加其平均購買量，同店銷售額錄得低個位數的同比下降。同時，人民幣貶值降低原材料成本及工廠開支，減少了銷售成本，進一步彌補業務損失。

期內，公司增設兩間Zoff眼鏡店，雖然首六個月的客流量及交易量有所下降，但Zoff的業務擴展使其營業額帶來增長，為集團的利潤作出貢獻。

客流量長期難以恢復正常

截至6月底止，利亞零售於香港經營340間「OK便利店」，按年增1間，聖安娜餅屋有89間，Zoff眼鏡店則有11間。

利亞零售指，須意識到店舖的客流量及消費者行為在長時間內將不會恢復到「正常」 狀態，故將利用「線上到線下」顧客關係管理計劃，以及線上購物及配送合作夥伴促進線上互動、銷售及消費金額。今年第四季，公司將透過搬遷至位於青衣的現代化新物流中心提高效率，該中心擁有更大的可使用面積及先進自動化物流系統。

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編輯：袁諾曦