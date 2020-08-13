【零售寒冬】太古地產CEO：無跡象顯示下半年零售銷售或酒店業務會顯著改善

▲ 太古地產行政總裁白德利指，沒有跡象顯示下半年香港零售銷售或酒店業務會有顯著改善。（程志遠攝）

本港第三波疫情未見好轉，太古地產 （01972） 行政總裁白德利指，沒有跡象顯示下半年香港零售銷售或酒店業務會有顯著改善，暫時看不到下半年會比上半年更好的徵兆，但集團會繼續一如以往，為租戶提供租金援助。

白德利指，香港辦公樓需求持續疲弱，但旗下太古廣場及太古城辦公室出租率仍然高企，對辦公樓市場中長線仍有信心。

太古主席施銘倫：對香港仍有信心

太地半年經常性基本溢利倒退，但仍增加派息。白德利解釋，集團的財政狀況穩健，而且未來有更多中港地產項目推出，增派息凸顯集團對前景的信心。

雖然香港零售及辦公樓前景黯淡，白德利稱，內地零售及酒店業有明顯改善，成都、廣州、上海等地酒店入住率已回復至健康水平。

太古 （00019） 主席施銘倫強調，太古的財務狀況健康，即使不出售非核心資產，也有足夠流動性在現市況中尋找投資機會，集團在香港植根約150年，對香港前景仍有信心，未來會繼續在香港拓展業務。

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編輯：陳韻妍