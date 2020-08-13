【新冠肺炎】湖北女患者痊癒半年後復陽　世衞解構箇中原因

中國內地疫情回落之際，湖北荊州市防疫指揮部早前通報，一名68歲女退休職工，在2月8日確診感染新冠肺炎，痊癒近半年後再次於周日（9日）確診，屬於復陽個案，並非新發病例。

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現時患者正接受隔離治療，所有與她接觸者已完成檢查，結果均為陰性。當局指，其居所和活動區域都已徹底消毒，控制風險，也表示暫案有證據表明復陽病例存在傳播風險。

世衞流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）早前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，肺部在康復過程中，會排走死掉的細胞，當有關細胞排到喉部和口腔位置，便會檢測出呈陽性。他認為「復陽」不具傳染性病毒，也不是復發，而是一個康復的過程。

她又指，患者痊癒後，體內抗體至少會存留2至3星期，但至於何時失效或是否永久免疫，目前仍有待確認。

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責任編輯：楊子瑩