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【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺

股樓投資 17:28 2020/08/13

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疫情肆虐，對豪宅市場影響最大，近期屢見劈價成交。中原胡鴻洲說，九龍站擎天半島2座中層F室，實用面積1,049平方呎，剛以2,628萬元易手，實用呎價25,052元，低市價約4％。

胡鴻洲說，6月時，原業主叫價3,500萬元放盤，一個月內減價至3,000萬元，並吸引外區家庭客查詢，其後進一步減價372萬元，以2,628萬元賣出單位，最終兩個月累減872萬元，即約25%。

代理續說，原業主於2003年，即「沙士」時期，以503萬元購入上址，因入市價平，才願意大幅減價賣樓，持貨17年，賬面勁賺2,125萬元，物業升值4.2倍。

值得留意的是，沙士期間，不少投資者趁機到九龍站一帶入市，如著名樓市分析員林奮強。事實上，今年三月，林奮強以約2,600萬元，沽出九龍站擎天半島一個三房高層單位，持貨16年，帳面賺1,935萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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