【網易業績】網易上季經調整盈利按年升43%勝預期 季度股息0.46元

▲ 網易上季經調整盈利按年升43%，勝預期。

網易 （09999） 公布第二季度業績，淨收入按年增長26%至182億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）淨利潤為52億元，按年增43%，均勝市場預期。網易今日收報148元，績前升3.6%，成交6.9億元。

網易董事會批准第二季度股息為美股美國存託股1.485美元，意味每股普通股股息為0.0594美元（約0.46港元）。

網易上季在線遊戲服務淨收入為138億元，按年增加21%；有道的淨收入為6.23億元，按年大增93%；創新及其他業務淨收入為37億元，按年增加39%。

網易將在近期發佈《陰陽師：妖怪屋》，其他將推出的新品包括《The Lord of the Rings： Rise to War》、《哈利波特：魔法覺醒》、《時空中的繪旅人》、《天諭》手游、《倩女幽魂隱世 錄》、《超激鬥夢境》、《無盡的拉格朗日》、《暗黑破壞神：不朽》和《寶可夢大探險》。

相關文章：

【中概股】橋水上季大幅增持中概股 阿里巴巴、網易、京東有份

【重磅手遊】騰訊《使命召喚手遊》、網易《哈利波特》獲發版號 可在中國商業化

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷