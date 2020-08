【網易業績】網易上季經調整盈利按年升33%勝預期 季度股息0.46元

▲ 網易上季經調整盈利按年升43%,勝預期。

網易 (09999) 公布第二季度業績,淨收入按年增長26%至182億元(人民幣,下同),Non-GAAP(非通用會計準則)淨利潤為52億元,按年增33%,均勝市場預期。網易今日收報148元,績前升3.6%,成交6.9億元。

網易董事會批准第二季度股息為美股美國存託股1.485美元,意味每股普通股股息為0.0594美元(約0.46港元)。

網易上季在線遊戲服務淨收入為138億元,按年增加21%;有道的淨收入為6.23億元,按年大增93%;創新及其他業務淨收入為37億元,按年增加39%。

網易將在近期發佈《陰陽師:妖怪屋》,其他將推出的新品包括《The Lord of the Rings: Rise to War》、《哈利波特:魔法覺醒》、《時空中的繪旅人》、《天諭》手游、《倩女幽魂隱世 錄》、《超激鬥夢境》、《無盡的拉格朗日》、《暗黑破壞神:不朽》和《寶可夢大探險》。

