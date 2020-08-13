▲ 【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入

新西蘭結束102日本地零確診，新冠肺炎病毒懷疑經冷凍貨櫃從海外輸入。「零確診」後的首4宗病例中，其中一人在冷凍倉工作。衞生官員指，病毒可在冷凍環境生存相當長的時間，將採集環境樣本作檢測，調查病毒是否經冷凍貨櫃輸入。世衛稱，暫未有證據顯示，食品或食品包裝可播毒。

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【新西蘭疫情】當局指4宗可疑病例 與近日新病例有關

新西蘭周二（11日）錄得4宗新確診病例，均來自同一個家庭。其中一名家庭成員在惠靈頓山冷凍倉Americold工作，他因病已經9日沒有上班。

涉事的冷凍倉需關閉48小時，所屬公司在市內的另外3個冷凍倉也即時關閉。160名員工需接受病毒檢測，至少3人確診，與他們有密切接觸的7人亦受感染。

衛生部高官布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，到目前為止，仍未找出社區傳播的源頭，不排除病毒經冷凍貨櫃海外輸入。

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中國近日亦發生類似新西蘭的情況，進口海鮮被驗出病毒，部分貨物據報是來自厄瓜多爾。不過，有關員工、食品、餐廳環境樣本及員工的家人均對病毒檢測呈陰性反應。

世界衛生組織（WHO，世衛）表示，目前未有證據顯示，食品或食品包裝可傳染病毒，傳播途徑仍然是人與人之間的接觸及飛沫傳播。

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記者：鄧燕君