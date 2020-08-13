【新冠疫苗】肥人接種疫苗效果欠佳 醫生推算針頭不夠長？

▲ 研究發現，肥胖人士接種疫苗後普遍效果一般，料即將面世的新冠肺炎疫苗，也可能出現同樣情況。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，多款新冠疫苗已進入第3期臨床測試階段。但有研究發現，根據以往其他疫苗的研究，肥胖人士接種疫苗後普遍效果一般。醫學界未知原因為何，作出3大推論；又建議新館疫苗的進行臨床測試時，應多邀請肥胖人士參與，以便研究效果如何。

肥胖一族是感染新冠肺炎的高危人群。據美國疾控中心數據顯示，美國全國有42.4%人屬於肥胖，已超過全國人口三分之一。有份參與Moderna疫苗臨床試驗研究的馬里蘭大學（University of Maryland）首席研究員勞倫斯（Dr. Matthew B. Laurens）指出，以往肥胖人群接種其他疫苗的反應不佳。

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在1985年的防止乙型肝炎的疫苗測試中發現，肥胖人士接種疫苗後未能產生足夠保護，失敗機會是體重較輕、BMI較低的人士的兩倍；2017年北卡羅來納大學教堂山分校（North Carolina State University at Raleigh）研究發現，當時接種流感疫苗的肥胖人士亦出現類似情況，接種疫苗後，患流感的機會仍是其他人接種疫苗後的兩倍。

醫學界未知原因，作出以下3個推斷：

一、針頭不夠長

肥胖成年人皮下脂肪較後，典型一英寸針頭無法觸及脂肪下、疫苗液能發揮最佳功效的的肌肉層。

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二、需更大劑量

肥胖成年人較重，可能需要更大劑量（甚至加強劑量）的疫苗，才足以刺激其免疫系統來抵抗病毒。

三、肥胖人士免疫系統觸發慢性炎症

葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）疫苗副總裁兼科學事務和公共衛生總監弗里蘭德博士（Leonard Friedland）指出，肥胖症會觸發人類的慢性炎症狀態，導致疫苗無法正常運作。

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醫學界料即將面世的新冠肺炎疫苗，也可能出現同樣情況，故建議疫苗研發公司，在招募臨床試驗參加者時，多招攬肥胖人士，以便蒐集數據，研製更有效的疫苗。

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責任編輯：葉芷樺